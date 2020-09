P U B L I C



$44 mil de salario, $5 mil para uniformes y $120 por horas CORE, respondiendo así a las protestas de la Policía. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció ayer por la mañana que los oficiales de la Policía Bonaerense cobrarán "un salario de bolsillo de 44 mil pesos". "Vamos a destinar una parte de los recursos a empezar a equiparar el salario de la Policía Bonaerense con la Policía Federal. Ése sendero comienza hoy. Habrá una equiparación inmediata de 39.521 oficiales de Policía que pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44 mil pesos", sostuvo el mandatario provincial. Y agregó que el monto para la compra de equipamiento para cada efectivo será de "5 mil pesos", así como también las horas CORE "se triplicará a 120 pesos". "Tienen que entender nuestros oficiales que en el sector privado los trabajadores muchos perdieron el trabajo. En estos meses no se hicieron paritarias en muchos sectores. Estamos en una situación excepcional", sostuvo el mandatario provincial. "No se puede implementar un plan integral de Seguridad como el que necesitan los bonaerenses con policías que ganan sueldos deteriorados. No se puede, no es serio. Los salarios de la Policía tienen que estar a la altura de las circunstancias", expresó. En la sede de la Gobernación en La Plata, Kicillof destacó que "el salario de la Policía fue el que más se resintió de todos en los últimos cuatro años".



Kicillof anunció aumento a la Bonaerense

