El comisario retirado Ceferino Carlos Lencina, uno de los portavoces de la protesta de la Bonaerense en Campana, se refirió a los anuncios de mayores recursos que hizo Alberto Fernández y más tarde el gobernador Kicillof. Consideró que permitirán "paliar" la situación de los efectivos policiales. El comisario retirado Ceferino Carlos Lencina, uno de los portavoces de la protesta de la Policía Bonaerense en Campana, reconoció que rodear la quinta de Olivos con patrulleros "fue tal vez una mala acción", aunque le atribuyó haber motivado la decisión presidencial de redirigir recursos desde la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia para poder darle respuesta a las demandas de los uniformados. En ronda de prensa frente al Palacio Municipal este jueves al mediodía, Lencina dijo que la fuerza quedó "parcialmente de acuerdo" con las medidas anunciadas por el gobernador Kicillof: $44.000 como nuevo sueldo básico, $5 mil por mes para costear el uniforme y $120 por horas extras (core). "No coincide con lo solicitado, pero en si es un primer aumento después de tanto tiempo de andar y solicitar", expresó el comisario retirado, quien reconoció además que fue un exceso manifestarse de la manera que su colegas lo hicieron en las inmediaciones de la residencia presidencial. "Y bueno, fue tal vez una mala acción, coercitiva, pero a consecuencia ha resuelto el señor presidente, sino todavía estaríamos dando vueltas y sufriendo el pueblo las consecuencias. Decí que intervino de inmediato el señor presidente, al cual le agradezco inmensa-mente. Está bien, le sacó la vestimenta a un santo para vestir otro, pero ese es un problema que gestionará la Ciudad Autónoma", manifestó Lencina, en referencia a la decisión de Fernández de asistir a la Provincia redirigiendo un punto de la coparticipación federal que hasta ahora era para la Ciudad. Para Lencina, el aumento le permitirá a los efectivos de la Bonaerense "poder paliar la situación por un tiempo" para "después" seguir reclamando el objetivo de fondo: equiparar su escala salarial con la Policía Metropolitana "que es la que está ganando más". "No es lo que quería la fuerza, pero meramente es aceptable. Por eso ya se está levantando en todos lados la medida que estábamos realizando", señaló. Y reivindicó el trabajo diario que realiza la Bonaerense: "Nosotros estamos exponiendo la vida constantemente. Somos los primero en estar, atendemos desde partos hasta un hombre que se desmaya y hay que hacerle respiración (asistida). Pero nos toca esto". SE DESPEGÓ Lencina aseguró no tener vinculación con el efectivo policial que el miércoles por la noche, durante la concentración frente al Palacio Municipal, leyó una hoja con más de una decena de reclamos a las autoridades provinciales. Sucede que, de acuerdo a trascendidos registrados este jueves, esa persona tendría antecedentes penales. "Nosotros no tenemos nada que ver con esta persona, que no representa a la Policía de Campana como tampoco yo, que solo soy un exfuncionario policial", dijo.



