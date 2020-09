El director Dirección General de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis, Gonzalo Brutti, felicitó tanto a quienes integran su área como a todo el personal de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud y, en particular, la Dirección General de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis del Municipio, destacó la labor de su personal en este contexto de pandemia. A raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado en marzo, dicha Dirección suspendió el trabajo, excepto algunos que nunca pararon, hasta que el 21 de abril se decidió la reapertura. No fue fácil el comienzo, pocos datos certeros, y exceso de información confusa, inespecífica, que generaba aún más miedo al contacto exterior. "En este panorama se comenzó a trabajar, a cumplir el deber, conociendo los riesgos a los cuales nos exponíamos y exponíamos a nuestros seres queridos", enfatizó el director del área, Gonzalo Brutti. Quien además ponderó ese "deber que no todos le dan la importancia que tiene, el que construye un país mejor, el que tracciona para adelante, el que da esperanza, el que induce a otros a ir por más, a poner todo sin dudar". Brutti agradeció enfáticamente el esfuerzo brindado por su equipo de trabajo felicitando "el compromiso asumido". Y aseguró que "si todos tiramos para el mismo lado se va a salir antes y mejor parados, fortalecidos, y convencidos de un futuro mejor". Además, expresó su orgullo, porque a pesar de las diversas opiniones se tiene un mismo objetivo y se busca con paciencia y perseverancia. "Agradezco a todo el personal de la Secretaría de Salud del Municipio, quienes nunca pararon. Por el contrario, estuvieron, están y van a seguir estando a pesar del cansancio, tanto físico como mental, algunos habiendo transitado la enfermedad y salir airosos, otros sufriendo sus consecuencias, y amén de esto seguir adelante", concluyó el director.







Bromatología y Zoonosis municipal: destacan el trabajo del personal en la pandemia

