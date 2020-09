Desde el espacio político destacaron que si bien es un reclamo totalmente válido, "no es correcto que con armas y patrulleros que le provee la sociedad rodeen las casas de gobierno. No hay que dejar pasar este grave hecho". Luego de casi 3 días en tensión, y tras los anuncios del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, el conflicto entre el Estado y la Policía Bonaerense parece haber tomado el cauce del diálogo. Asimismo, luego de la peligrosa decisión de rodear la casa de gobierno provincial y la Quinta de Olivos, desde muchos sectores políticos repudiaron este hecho. El Frente Grande de Campana también se hizo eco y expresó "Hay acciones que no podemos volver a permitir, si bien el reclamo es válido y entendemos la necesidad de un aumento salarial, no es correcto ir a rodear las casas de gobierno con armas y patrulleros quienes demás son propiedad de la sociedad, es decir de todos nosotros y nosotras". Pidieron que "no se deje pasar esta situación" a la vez que añadieron "No creemos que sea casualidad que en los cuatro años de gobierno macrista, cuando su sueldo cayeron un 36% debido a la pésima administración de Macri y Vidal, no hayan realizado reclamos y ahora a solo 9 meses, y en medio de una pandemia, ya le hicieron una acción de fuerza a Kicillof. Hay que identificar qué intereses están detrás y fogonean esto, y que también usan a muchos oficiales que sinceramente reclaman por un salario más digno. No hay duda que con el reclamo policial la derecha buscaba desestabilizar al gobierno, quedó en evidencia cuando la UCR sacó una publicación en apoyo a la policía que tenía rodeada con armas y patrulleros la casa del máximo mandatario del país" Para concluir reflexionaron "No hay que hacer un análisis exhaustivo para darse cuenta que en toda Latinoamérica la derecha utiliza a la justicia y sus agentes para su beneficio, en Brasil y Bolivia los primeros reclamos fueron de policías y luego culminó con graves atropellos a la democracia. En Argentina tenemos que estar muy atentos porque como perdieron en las urnas van a intentar cualquier estrategia para retornar al poder, y no lo tenemos que permitir. Nuestro país tiene muy desarrollado el ejercicio de la memoria afortunadamente y por ello no vamos a pasar por alto todas estas actitudes".



FdT:

El Frente Grande Campana repudió la actitud policial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar