Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LA PÉRDIDA ETERNA "Calle Barneche y Lavezzari (barrio Siderca Rojo) hace más de cuatro meses reclamo a ABSA por esta pérdida de agua. Rompieron y dejaron así. Cortaron alguna línea por agua, ya no corre pero dicen que no tienen la bomba para arreglar. Por favor necesito alguna respuesta" escribe Stella Maris. OTRO TEMA DE ABSA "Le envío este mensaje en reclamo a la pérdida de agua que tengo en la vereda. El 1º de agosto realicé el primer reclamo (N: 2984253), me informaron que dentro de las 24/48hs tenía que estar solucionado. Seguí reclamando, pero aún sin resultado. Según me informaron ABSA, deben venir a repararlo ya que es en la vereda. La pérdida se encuentra en la calle Dellepiane 663 entre Colón y Belgrano" escribe Soledad.





NO HAY DOS SIN TRES "Quería reportar una pérdida de agua que sale debajo del asfalto frente a mi consultorio en la calle Becerra 815" muestra Dra. Leticia. #QuejaVecinal nuvamente perdida de agua potable en caño pinchado. Gavazzi frente al 730 en campo baldío. Deja sin presión a los vecinos, dicen: Lo habían reparado hace unos días y pierde de nuevo @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/sJd6J8T3W1 — Daniel Trila (@dantrila) September 11, 2020

11 de Septiembre de 2020:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar