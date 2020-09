Hoy observando el camino puse timón al pasado, buscando lo que ha quedado de otros tiempos mas felices, trataba de hallar raíces, de un tronco que se ha secado. . Raíces que han cimentado algunos de mis ancestros y mas luego los maestros con paciencia modelaron, ellos sin dudas forjaron, lo que siempre llevé adentro. . Por eso es que mi emoción hoy en su día los evoca. Toda gratitud es poca ningún homenaje alcanza, aquel que brindó enseñanza ayudó a pulir la roca. . Humilde y sacrificado el maestro es la figura, que va impartiendo cultura a su paso por la vida, es inmune a las heridas, su misión, lo que perdura. . Discípulo de Sarmiento por su fé y su vocación, enciende con gran pasión en cada hijo del pueblo, el saber y es al hacerlo, que brinda su corazón.- . Desde la mas tierna infancia como en un brote la estaca, junto a un niño se destaca de sus maestros la acción, ellos son la única razón que crezca erguida la planta. . Pero hay uno sobre todo que hoy quisiera destacar, es ese maestro rural que perdido en los desiertos, en ranchos o campo abierto cumple el deber de enseñar. . En el confín de la Patria, en la villa o la montaña, el siempre se dará maña para cumplirle a sus chicos, en su misión es estricto, su tarea no se empaña. . Jamás lo detendrá el frió ni el agobiante calor, siempre antepone al dolor su obsesión por el deber, nada lo hará detener pues hizo votos de amor. . El cuidó que las fronteras se pinten en nuestro mapa, porque la tierra se escapa si no existe el hombre digno, que enseñe a cantar el himno cuando la miseria ataca. . Porque le debemos todo nuestro pasado y futuro, yo me siento muy seguro que hoy se comete un pecado, por tenerlos olvidados el porvenir será duro. . Quiera Dios que el que manda desde un mullido sillón, preste un poco de atención al que reparte enseñanza, porque la indigencia avanza por falta de educación.- . MANUEL CARLOS GUTIERREZ



Imagen: selección del editor.



A los Maestros

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar