Efemérides del día de la fecha, 11 de septiembre

DÍA DEL MAESTRO Establecido en la Conferencia Interamericana de Educación llevada a cabo en Panamá en el año 1943 e instituido oficialmente a través del Decreto Nº21.215 en el año 1945, en este día se conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero del año 1811 en San Juan, Provincias Unidas del Río de la Plata. Durante su infancia fue educado, primero, por su padre y su tío y luego por las "Escuelas de la Patria", instituciones fundadas por los gobiernos de la Revolución. En el año 1825 fundó una escuela junto a su tío en San Francisco del Monte, San Luis, y dio sus primeros pasos como docente. Debido a la victoria del ejército federal en la provincia, en el año 1831, se exilió a Chile; allí permaneció 5 años trabajando como periodista, minero y maestro. Al regresar a San Juan, fundó el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa y el periódico "El Zonda", en éste último criticó al gobierno de Juan Manuel de Rosas y los gobernadores provinciales. En el año 1862 asumió la gobernación de San Juan y sancionó la Ley Orgánica de Educación Pública; la misma establecía que la enseñanza primaria era obligatoria e impulsaba la creación de escuelas para los diferentes niveles de la educación. Seis años después, asumió como presidente del país y promovió la educación a través de la fundación de 800 escuelas; la creación de fondos para la edificación de instituciones y la adquisición de materiales de estudio; y aumentó sustancialmente el número de estudiantes que pasaron de ser 30.000 a 110.000. Falleció en el año 1888 en Asunción, Paraguay. Este año, el brote de Coronavirus ha provocado el cierre de las escuelas por lo que los maestros tuvieron que adaptarse a nuevas formas de enseñanza para continuar las clases. Por ello, en esta jornada se homenajea su incansable labor y dedicación en la formación de las futuras generaciones: "que su abnegación y sacrificio guía los primeros pasos de nuestras generaciones y orienta el porvenir espiritual y cultural de nuestros pueblos". ATENTADO A LAS TORRES GEMELAS Hace 19 años dos aviones impactaron y redujeron a escombros las Torres Gemelas de Nueva York en uno de los peores ataques terroristas de la historia de Estados Unidos. No era la primera vez que las Torres Gemelas eran atacadas puesto que, en el año 1993, una furgoneta repleta de explosivos explotó en el segundo piso de la Torre Norte y terminó con la vida de 6 personas e hirió a 1000. Ese trágico día del año 2001, 19 terroristas de la organización Al-Qaeda secuestraron 4 aviones: los vuelos 11 y 77 de American Airlines y los vuelos 175 y 93 de UnitedAirlines. Los terroristas tenían asignado como destino las Torres Gemelas, el Capitolio y el Pentágono. El vuelo 11 impactó en la Torre Norte a las 8:46 de la mañana y, a las 9:03, el vuelo 175 impactó en la Torre Sur; en cuestión de minutos los emblemáticos gigantes de hierro se volvieron polvo atrapando a todas las personas presentes en el lugar. Por otra parte, el vuelo 93 impactó en un campo abierto de Shanksville (Pensilvania) y el vuelo 77 impactó en la fachada occidental del Pentágono. Aproximadamente 3000 personas perdieron la vida. SE LANZA "WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL" Un día como hoy en el año 2011, "OneDirection" lanzaba el sencillo "Whatmakesyoubeautiful." Perteneciente al disco "Up allnight" (2011) y compuesta por Carl Falk, SavanKotecha y RamiYacoub, ésta fue la canción debut de la boy band británica-irlandesa: "cuando la estábamos grabando en el estudio supimos inmediatamente que esta canción era nuestro sencillo debut" comentó Harry Styles.



