Breves: Deportivas

CONFIRMÓ QUE SIGUE "Trabajaré en Leeds esta temporada". Con esas palabras, Marcelo Bielsa confirmó ayer su continuidad en el equipo que condujo de regreso a la Premier League y que este sábado estará debutando en el campeonato 2020/21 frente al último campeón, Liverpool. Si bien el DT nunca dejó de trabajar en el Leeds, la demora en la ratificación de su continuidad había despertado dudas en las últimas semanas. PERDIÓ EL PSG En su primera presentación de la temporada 2020/21 de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain cayó 1-0 como visitante ante Lens en un encuentro correspondiente a la segunda fecha y sin la presencia de sus máximas figuras (Neymar, Mbappé y los argentinos Icardi, Di María y Paredes, entre otros, dieron positivo de coronavirus días atrás). En tanto, en Lens fue titular el defensor Facundo Medina (ex Talleres de Córdoba). La tercera fecha del campeonato francés comenzará hoy con el duelo entre Bordeaux y Lyon. "CHACHO" PUNTERO Inter de Porto Alegre, equipo dirigido por Eduardo Coudet, volvió a quedar como único líder del Brasileirao al vencer ayer 2-0 a Ceara como local en el cierre de la novena fecha y llegar a los 20 puntos. A tres de distancia se ubican San Pablo (1-1 vs Bragantino) y Flamengo (le ganó 2-1 el clásico de Río de Janeiro a Fluminense). TORNEO MEXICANO Pumas UNAM venció 2-1 como visitante a Santos Laguna en el cierre de la 9ª fecha y quedó como líder junto a América (3-2 a Puebla) y Cruz Azul (1-0 a Pachuca), todos con 19 puntos. En esta jornada, los gritos argentinos fueron obra de Germán Berterame (para el 2-1 de Atlético San Luis sobre Necaxa), Rogelio Funes Mori y Luciano Acosta (ambos convirtieron en el 1-1 entre Monterrey y Atlas). PUMAS: MÁS POSITIVOS La Unión Argentina de Rugby (UAR) informó ayer ocho nuevos positivos (entre ellos, el de su head coach Mario Ledesma) en la concentración que el Seleccionado está desarrollando en Ingeniero Maschwitz. De esta manera, Los Pumas ya acumulan 22 contagiados desde que retomaron los entrenamientos de cara al Rugby Championship. TRIUNFOS ARGENTINOS En el ATP 250 de Kitzbuhel, Diego Schwartzman venció ayer 6-2, 2-6 y 7-5 a Sebastian Ofner, mientras que Federico Delbonis superó 7-5 y 6-3 a Nikoloz Basilashvilli. En cambio, Guido Pella cayó en el tibreak del tercer ante Feliciano López. Hoy, "el Peque" enfrentará a Laslo Djere, mientras Delbonis jugará ante Miomir Kecmanovic. En tanto, el ITF W60 de Saint Malo (Francia), Nadia Podoroska avanzó a Cuartos de Final tras derrotar 7-6 y 7-5 a la local Harmony Tam. CLIPPERS Y LAKERS Los equipos de Los Angeles de la NBA quedaron a un paso de avanzar a la final de la Conferencia Oeste. Los Clippers vencieron 96-85 a Denver Nuggets, se adelantaron 3-1 en la serie y hoy tendrán la oportunidad de liquidar el duelo. En tanto, los Lakers de LeBron James superaron anoche a Houston Rockets y también se pusieron 3-1 arriba. Hoy, además, se disputará el séptimo juego entre Boston Celtics y Toronto Raptors (3-3) para definir al rival de Miami Heat en la final del Este.



