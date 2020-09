Petroleros levantaron el paro en las refinerías y depósitos de todo el país

P U B L I C



Se anunció este viernes en horas de la noche, luego de la intervención del ministro de Trabajo de Nación y la convocatoria a una nueva audiencia con las industrias petroleras para el próximo martes. Los petroleros levantaron el paro que habían comenzado a las cero horas del viernes en reclamo por la falta de acuerdo en la paritaria 2019 que se viene discutiendo con la Cámara Industrias del Petróleo. La medida de fuerza se canceló anoche luego que se confirmara la convocatoria a una nueva audiencia entre la cámara y la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustible (FASiPeGyBio) que conduce el dirigente sindical campanense Pedro Milla. En ese sentido, desde la FASiPeGyBio destacaron el rol que jugó el ministro de Trabajo de Nación, Claudio Moroni, responsable de haber logrado un nuevo acercamiento entre las partes. Sin embargo, para cuando se levantó la medida, ya habían transcurrido 20 horas de una huelga que paralizó las actividades productivas y logísticas en las refinerías y depósitos de todo el país, como la planta de Axion energy en nuestra ciudad. Tal como lo había adelantado La Auténtica Defensa en su edición del jueves, el Sindicato local sólo permitió la continuidad de las tareas ininterrumpibles para mantener la seguridad industrial y bloqueó el flujo de camiones de combustibles a la refinería. "Estamos llevando adelante una medida de fuerza dispuesta por la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustible, después de haber tenido reiteradas reuniones y que la cámara empresaria no haya respetado el compromiso asumido", expresó este viernes Daniel Ibarra, secretario adjunto del gremio Campana, en diálogo con la prensa. Los petroleros había acordado el pago de una suma en dos cuotas iguales y consecutivas para los meses de agosto y septiembre "que permitió salir del paso", más 13.5 por ciento de aumento en los básicos para cerrar la paritaria del 2019 que en ese sector corre de mayo a abril. Pero en una reunión mantenida el jueves las empresas manifestaron que no iban a pagar ese porcentaje y que no podían sentarse a discutir la paritaria de este año tampoco. "Somos trabajadores esenciales. Le pusimos el hombro en todo el país", expresó Pedro Milla, líder de la Federación, en contacto con medios nacionales. A la vez, señaló que "las refinerías están trabajando al 95 por ciento y creemos que nos pueden pagar la recomposición salarial del 2019". En Campana, la medida de fuerza afectó el funcionamiento de uno de sus principales centros industriales. "Acá en la refinería están trabajando las guardias mínimas en los puestos de proceso, los puestos que no son indispensables no están siendo cubiertos, por eso no se están cargando camiones, que verán están afuera", detalló Daniel Ibarra. El conflicto podría haberse disparado en el mes de julio, cuando los gremios petroleros habían lanzado un paro de actividades a nivel nacional que fue abortado con el dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo. Ahora fue otra vez esa cartera laboral la que debió intervenir para regularizar las actividades en las refinerías, ya que la huelga se había anunciado por tiempo indeterminado.



Daniel Ibarra, secretario adjunto del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Campana.





Los camiones de combustible no pudieron ingresar a la refinería Campana.



Petroleros levantaron el paro en las refinerías y depósitos de todo el país

