Fuertes rumores de unidad en la Interna Radical de Campana

Ayer a medianoche venció el plazo para presentar las listas de cara a los comicios internos fijados para el próximo 11 de octubre. A pesar el fuerte hermetismo, está prácticamente confirmado que en Campana hay unidad y con todos los sectores representados. En la provincia habrá dos listas antagónicas. Ayer se confirmó que el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y el jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Provincia, Maximiliano Abad, competirán por la conducción bonaerense de la UCR el próximo 11 de octubre. El plazo para la presentación de listas venció ayer a la media noche, y se da por entendido que Abad cuenta con el apoyo de los bloques de legisladores nacionales y provinciales de la UCR, y la mayor parte de los intendentes; mientras que, Posse se referencia con la línea del senador Martín Lousteau y cuenta con el apoyo de referentes históricos como Federico Storani y Juan Manuel Casella. Sobre el cierre de esta edición, estaba prácticamente confirmado que la UCR de Campana conformó una lista de unidad, en la que la concejal Romina Buzzini renovaría mandato. De la lista, que incluye vocales y convencionales, también participarían los actuales concejales en ejercicio Karina Sala y Luis Gómez, además del ex concejal Carlos Gómez, referenciado con la línea de Axel Cantlon. "Están todos los sectores representados, también al de Carlos Cazador y al de Alejandro Depeller que está con Martín Lousteau", confió una fuente del Boulevard Calixto Dellepiane mientras desempolvaba su boina blanca.

Anoche era prácticamente un hecho que la concejal Romina Buzzini repetirá mandato en el Comité de la UCR de Campana. EL RADICALISMO PORTEÑO POSTERGA SUS ELECCIONES Los comicios previstos para fines de octubre fueron postergados para el primer trimestre del año entrante por la pandemia de Coronavirus. Con el consenso de todos los miembros de su mesa directiva, la UCR porteña, decidió prorrogar para el 28 de marzo de 2021 las elecciones internas que habían previsto para el 25 de octubre del año en curso. Por sobre cualquier diferencia los radicales priorizaron el cuidado de la salud de los ciudadanos, aclararon en un comunicado en el que remarcaron que "son tiempos inéditos para la humanidad y entendiendo que hoy en día el distanciamiento social es la única herramienta de cuidado con que contamos hemos tomado esta decisión". "Los radicales de la ciudad, no renunciamos a ser protagonistas en el debate por un presente mejor y sin duda un futuro que nos permita progresar a todos los argentinos", agregaron. El comunicado concluye señalando que "no hay interés partidario o especulación alguna que esté por sobre la salud de nuestro pueblo".

Fuertes rumores de unidad en la Interna Radical de Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar