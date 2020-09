Cortaron la calle Jean Jaures intercediendo para que tres madres víctimas de violencia de género que no pueden ver a sus hijos sean escuchadas. El miércoles por la mañana tuvo lugar un corte de calle en la sede del Juzgado de Familia 1, que se encuentra sobre Jean Jaures a metros de 9 de Julio, organizado por representantes de la agrupación local Furia Feminista. En la oportunidad, una representante de la agrupación explicó que se encontraban intercediendo por tres madres que fueron víctimas de violencia de género, y no pueden tomar contacto con sus hijos dado que se encuentran bajo tutela de sus agresores. La integrante de Violencia Feminista también manifestó que "hace tiempo" que no hay un juez en el edificio y pedía por la presencia de la jueza sub rogante Mónica Ayerbe; y también cargó contra el Servicio Local por maltratos y retrasos administrativos que impedían "que la justicia resuelva". Finalmente, pidió especialmente por el caso de Laura, una madre que supuestamente tendría re vinculación con sus hijos a través de video llamadas según consta en el expediente, pero que en realidad tales video llamadas jamás habrían tenido lugar. "Que venga la jueza Ayerbe y nos explique cómo y cuándo esas video llamadas tuvieron lugar, y cómo están documentadas, porque en realidad nunca sucedieron y la madre sigue sin poder ver a sus hijos. Es decir, sigue siendo víctima de violencia por parte de su agresor", concluyó.

El corte tuvo lugar el miércoles por la mañana y se extendió hasta el mediodía.



Furia Feminista en el Juzgado de Familia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar