El Jefe de Gabinete aseguró que el gobierno nacional está "dispuesto a pagar los costos políticos necesarios". En el marco del aumento de los contagios registrado esta semana, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, reiteró que, si "se disparan los casos", se podría volver atrás en las fases de aislamiento y aseguró que el "botón rojo" del que habló el presidente Alberto Fernández es una "metáfora", pero advirtió que el Gobierno está "dispuesto a pagar los costos políticos necesarios" de retomar medidas más restrictivas. "El botón rojo es una metáfora, pero estamos dispuestos a pagar los costos políticos que sean necesarios. Si vemos que se disparan los casos lo haremos. No se le puede dejar un metro de distancia a este virus", señaló Cafiero en declaraciones radiales. En esa linea, el jefe de Gabinete ejemplificó que "Francia, que no tenía más, ayer tuvo 10 mil casos" nuevos de coronavirus. "Esto es dinámico y sería irresponsable decir qué pasará en una semana. Vamos evaluando la capacidad del sistema de salud. Sabemos que el personal viene muy estresado", apuntó el funcionario. En relación al panorama que presentan las provincias, se comprobó que en los primeros 10 días de septiembre, en San Luis y Tucumán el total de casos acumulados se incrementó 142% respecto de agosto, mientras que en Santa Fe, el aumento fue del 99% y en Mendoza, del 81%.



Cafiero no descartó volver a medidas más restrictivas

