Se extiende el avance del coronavirus por fuera de Buenos Aires: ayer, trece provincias reportaron más de un centenar de casos. Además, se registraron otras 241 muertes y las víctimas fatales en esta pandemia ya son más de 11 mil. El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes 11.507 nuevos casos de coronavirus en el país. Se trata de una cifra elevada (la sexta más alta desde que comenzó la pandemia), aunque, a la vez, de la marca más baja de los últimos cuatro días. Un dato que da cuenta del crecimiento de los contagios que se ha registrado en las últimas jornadas. Tras el reporte de ayer, la cantidad de positivos acumulados en el país asciende ahora a 535.705. De ese total, el 63,6% son casos de circulación comunitaria; el 21,7% son por contactos estrechos de casos confirmados; y el 0,2% son importados (el resto se encuentra en investigación epidemiológica). Este viernes, la provincia de Buenos Aires notificó 5.732 contagios (acumula 322.238), mientras la Ciudad de Buenos Aires indicó 1.215 (109.072). Así, entre los dos distritos más afectados por la pandemia reunieron el 60,4% del total de los casos de ayer, cuando tiempo atrás combinaban más del 90%. En el resto del país, este viernes se notificaron 4.560 nuevos positivos y trece provincias estuvieron por encima del centenar. El listado diario lo sigue encabezando Santa Fe, que ayer no llegó al millar, pero estuvo cerca: reportó 930 y ahora acumula 16.673. Luego se ubicaron: Mendoza (695; 13.060), Tucumán (472; 5.891), Córdoba (387; 13.396), Salta (322; 6.159), Río Negro (318; 8.360), Jujuy (302; 11.699), La Rioja (162; 2.665), Neuquén (161; 4.459), Entre Ríos (151; 4.995), Santa Cruz (136; 2.762) y Chaco (125; 6.543). Mientras que la provincia que cerró el listado de aquellas que superaron el centenar de casos este viernes fue Corrientes, que hasta ayer no llegaba a 500 contagios totales y, de golpe, informó 112 (ahora acumula 603). El detalle del reporte del Ministerio de Salud se completó con los registros de Chubut (90; 1.480), Santiago del Estero (83; 1.641), Tierra del Fuego (43; 2.635), La Pampa (27; 321), San Luis (23; 379), San Juan (14; 399), Formosa (4; 96) y Catamarca (3; 114). En tanto, Misiones fue el único territorio que no indicó nuevos casos (acumula 65). CAMAS UTI Según detalló la cartera sanitaria ayer, actualmente hay 3.093 pacientes con coronavirus internados en unidades de terapia intensiva (+213 respecto al jueves). Mientras que la ocupación total de camas adulto de terapia intensiva llega al 61,7% a nivel nacional (-0,6%) y al 68,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (-0,6%). 241 MUERTES El Ministerio de Salud de la Nación notificó ayer 241 nuevos decesos, por lo que la cantidad de víctimas fatales en el país ascendió a 11.148 desde que comenzó la pandemia. En la provincia de Buenos Aires se registraron 127 fallecimientos (76 hombres y 51 mujeres), mientras en la Ciudad de Buenos Aires se indicaron 59 (28 y 31). Las muertes que completaron el informe de ayer se reportaron en Entre Ríos (10), Santa Fe (10), Mendoza (8), Río Negro (7), Córdoba (6), Salta (5), Chubut (2), Chaco (2), Tucumán (1), Tierra del Fuego (1), Neuquén (1) y Jujuy (1).

CASI EL 40% DE LOS CASOS REPORTADOS AYER SE DIERON POR FUERA DE BUENOS AIRES



Coronavirus:

Argentina sumó otros 11.507 contagios

