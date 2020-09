Compás de espera

La concejal Stella Giroldi da su visión sobre el clima de división en el seno del bloque PJ-Frente de Todos. "En estos días, antes de la próxima sesión, deberíamos tener una reunión y darle una definición a este tema", señala.

"Mirá… más tiempo pasa y hay frases de Perón que cobran cada vez más sentido para mí. Porque las vas experimentando y decís: cuánta razón tenía, qué adelantado era… Él decía en tono de broma una gran verdad, que algo así como que los peronistas somos como los gatos: parece que nos estamos peleando pero en realidad nos estamos reproduciendo", dice Stella Maris Giroldi sobre los recientes sucesos que conmocionaron el tablero político local y derivaron en una posible división o fractura del bloque de concejales PJ-Frente de Todos.

Sin embargo, durante la última sesión del Concejo Deliberante, se hizo leer por Secretaría la nota donde se expresaba la nueva composición del bloque, y tanto usted como Romina Carrizo no estaban incluidas…

Sí, es verdad. Y también se leyó la nota de José Insausti, en la que desconoce haber participado de esa comunicación. El tema tiene varias aristas: una es claramente, política y tiene que ver con que hay un evidente disenso. Eso no debería llamarle la atención a nadie, yo me preocuparía si participara en un grupo político y no escuchara voces discordantes. Cuando es así, lo mejor es recordar otra frase de Perón: Primero la Patria, después el Movimiento, luego los hombres… y las mujeres, le agregamos ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay un disenso, hay que pensar primero por qué somos compañeros, por qué hacemos política y no enredarse en egos ni en personalismos. En política, el ego y el personalismo es el árbol que no te deja ver el bosque… y lo digo por experiencia, porque yo tampoco soy perfecta ¿eh? Pero los años no pasan en vano, y una algo aprendió. El problema mayor es, aparte, el momento en que se da esta situación y el mensaje que le estamos dando al vecino que nos votó, cuando estamos en medio de una pandemia y las urgencias son otras. Eso me tiene muy mal, me da vergüenza ajena ¿qué querés que te diga? Pero bueno, ya veremos. Lo importante es tener la cabeza fría y pensar en qué es lo mejor para el partido. Doce mil afiliados nos están mirando y no es broma.

Mencionó la arista política, ¿Cuáles serían las otras aristas?

Hay una arista propiamente técnica o reglamentaria, si se quiere. Se manejaron mal. Porque yo me puedo ir y formar un bloque aparte, lo hemos visto muchas veces en otros casos. Es discutible también, porque está quien te dice que los votos son del partido y no del candidato. Pero lo cierto es que se puede y vos te podés ir de tu bloque pero quedarte con tu banca. Lo que no está previsto en ningún lado es que te desconozcan como integrante de tu bloque. Por eso, hoy por hoy, el bloque es uno solo y así sesionamos el jueves 3 de septiembre.

Este jueves 17 hay sesión, ¿seguirá todo igual?

La bola de cristal no la tengo, pero esta situación trascendió las fronteras de la ciudad y llegó muy arriba, a nivel provincial y nacional. Me llamaron de todos lados. Te sorprenderían algunos nombres muy muy arriba. Por supuesto que 7 concejales de Campana no le quitan el sueño a nadie y menos con todos los problemas que tenemos los argentinos. Pero que esto hizo y hace mucho ruido, ponéle la firma. Mirá, te lo voy a decir así te llevás la primicia para el diario: estos días, antes de la próxima sesión, deberíamos tener una reunión y darle una definición a este tema. Y tiene que ser superadora, pensando en el partido y en nuestros vecinos que nos necesitan unidos más que nunca. Lo único que le puedo decir a ellos, mis vecinos y a los compañeros, es que yo no pedí tener un lugar en la lista concejales: a mí me llamaron. Y si acepté fue para construir. Yo ya fui funcionaria, Intendente, Diputada Provincial… y además, no soy una nena. Tendría que estar en mi casa, tranquila, disfrutando de mis nietos, pero bueno… ¿Qué se yo? Me puse a trabajar. Empujo el tema de la Termoeléctrica, el de la Terminal Logística que está pendiente desde la época de Néstor, ver el tema de los terrenos al lado de Los Pioneros a ver si se puede hacer un plan de viviendas, el tema del crematorio para el cementerio… siempre estoy pensando qué es lo mejor para Campana, ver cómo generar trabajo… Ahora estoy preparando un proyecto para ver si le dan alguna exención de tasas a los Transportes Escolares, que no trabajaron en todo el año y necesitan una mano. Seguramente el Intendente Abella lo va a tomar, porque el pedido es razonable.