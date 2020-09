Mario Valiente

Hasta los concejales macristas de Campana, "están que arden". Y no es para menos, el Pro se quedó sin golpe y sin guita. Después de "fogonear" una justa reivindicación salarial policial con la idea de desestabilizar al gobierno, la rebelión no se produjo y terminaron pagando ellos los aumentos de la bonaerense. Pero deberían estar satisfechos y orgullosos, que su futuro candidato presidencial haya aportado los fondos para solucionar el conflicto y que su jefe político local, lo haya avalado con su presencia. A veces creo que le escriben el libreto, porque no pueden ignorar hechos políticos de dominio público. Primero: el atraso salarial de la policía bonaerense, acumuló el 30% durante los cuatro años del gobierno de Vidal y solo 10%, con pandemia y todo, en lo que va de Kicillof. Segundo: Además durante su gobierno, el Pro solo se comprometió con la seguridad "avalando la teoría Chocobar", que nada tiene que ver con una verdadera institución policial y menos con sus familias. Tercero: Kicillof tiene 9 meses de gestión; 3 intentando ordenar la tierra arrasada que dejo Vidal y 6 luchando contra la pandemia y los intendentes anti cuarentena del Pro. Cuarto: Era de esperar, que como gobernante peronista, haya preferido utilizar todo recurso disponibles para fortalecer un flojo sistema sanitario heredado y ayudar a quienes más golpeaba la pandemia. Quinto: Y por supuesto, ante la emergencia sanitaria y con el aguante de los trabajadores esenciales (incluida la policía), se privilegió equipar hospitales y comprar insumos médicos, camas y respiradores, en desmedro transitorio de otros sectores. Sexto: Pero hace una semana y todavía en plena pandemia, Kicillof lanzó uno de los mayores programas de seguridad de la historia provincial; 10 mil millones para el Fortalecimiento de la Seguridad bonaerense (más de 2 mil móviles, 10 mil nuevos efectivos, equipamiento, tecnología, cámaras, paradas segura y la construcción de nuevas unidades penitenciarias con más de 5 mil plazas). Séptimo: Ante la escalada de la protesta el Presidente aporta los recursos y el Gobernador, con un éxito total, satisface las demandas temporales de la policía bonaerense (se aumenta el básico salarial, se triplica el valor de las horas cores y se cuadriplica el monto para uniformes; valores congelados durante los 4 años de Vidal). Pero no se queda allí, Kicillof hace futuro con históricas reivindicaciones de la institución policial y sus familias (igualación salarial con la Policía Federal, Hospitales Policiales provinciales y Universidad para formación profesional). Octavo: No mientan diciendo que "la gestión de Vidal y Ritondo les cambió la vida a la policía". Y si lo hizo fue para peor. Los propios voceros de la reciente movida policial reconocen que "nunca un gobierno les dio tantas reivindicaciones temporales e históricas", como este gobierno de Kicillof. Noveno: No repitan la "gilada", que la decisión Presidencial de tomar parte de recursos federales que se giraban a la "rica ciudad autónoma" para destinarlo al "pobre conurbano bonaerense", fue algo improvisado e inconsulto. Resolver el injusto desequilibrio y la desigualdad entre los recursos federales aportados a CABA y a la provincia de Buenos Aires, se viene hablando desde hace años y hasta lo planteó Vidal en su momento. Lo habló Alberto con Horacio, antes y después de asumir. Lo publicaron hasta los medios opositores a este gobierno. Estaba avisado. Y es decisión propia del Presidente hacerlo, como lo hizo Macri cuando se los dio por un simple decreto presidencial. Décimo: ¡Muchachos! No se priva de la coparticipación federal a la CABA de Larreta, se disminuyen "ingentes" recursos federales "arbitrariamente valuados" por Macri, para "compensar a su propia y rica ciudad" por el traspaso de la policía federal capitalina. En otras palabras, es como el "impuesto extraordinario a los súper ricos", no le va a cambiar la vida en menos a ningún porteño medio o rico. Porque los pobres de CABA (y los nuestros), son como los bolardos de sus calles (y la Rocca), ya forman parte del paisaje capitalino (y campanense). Mario Valiente - La Agenda (FM Futuro, 93.1 mhz)

Opinión:

El conflicto con la Policía dejó al descubierto otro fracaso "macrista"

Por Mario Valiente

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar