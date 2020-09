José Abel Perdomo

Es muy preocupante observar cómo desde la prensa canalla y las redes sociales la derecha con nulo apego democrático endurece la campaña tendiente a desestabilizar al gobierno y cuyas reales intenciones todavía no están del todo claras pero que es sin duda de una peligrosidad extrema. En paralelo vemos como al mismo tiempo se están produciendo una serie de hechos que no por casualidad transitan el mismo camino tratando a inocular miedo en la sociedad en línea con los anuncios de Eduardo Duhalde quien alguna vez llegó a la presidencia de la nación por la ventana de la rosca política y no por los votos. Para que no queden dudas sobre las intenciones de Duhalde al vaticinar anarquía y golpe de estado su esposa Hilda "Chiche" González renunció a la Mesa contra el Hambre diciendo que era "un fiasco". El matrimonio de Lomas de Zamora demuestra una vez más que son realmente escasas las personas que se retiran de la política. Otro ejemplo es el de Lilita Carrió quien tras anunciar pomposamente que abandonaba su actividad política, en un reportaje en su comité mediático de TN denunció un golpe de estado de Cristina Fernández para reemplazar al presidente. La verdad es que se extrañaban sus delirios. Casualmente también en TN la ex asesora del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, Florencia Arietto dijo que la Policía Bonaerense "está viendo de hacer algún tipo de movilización para pedir mejoras salariales". Esto lo dijo un día antes de la protesta en La Plata que dio inicio a las manifestaciones. Cómo dicen los abogados a confesión de parte relevo de pruebas. Es cierto que los sueldos policiales en la provincia perdieron un 30% en los cuatro años de la gestión de María Eugenia Vidal quedando por debajo de lo que ganan los policías de la Federal y la Metropolitana. A esto habría que agregar que a causa de la pandemia se quedaron sin los adicionales provenientes de partidos de fútbol, recitales, zonas comerciales, por nombrar sólo los oficiales con los que suelen completar sus haberes. Asimismo es cierto que la degradación salarial producida durante los cuatro años del gobierno neoliberal de Macri alcanzó también al conjunto de los trabajadores llegando en muchos casos a perder sus empleos. Habría que agregar que la pandemia agravó la ya penosa situación laboral. Sin embargo es evidente que la forma del reclamo excede ampliamente lo razonable y se parece mucho a un intento desestabilizador utilizando las armas y patrulleros de la repartición que incluyó un apriete al presidente en la residencia de Olivos y que incluyó la puesta en escena del escalador de antenas teniente Aldo Oscar Pagano al que muchos medios le endilgaron intenciones suicidas que como él mismo declaró posteriormente nunca tuvo. Es por lo menos curioso que esa misma policía no se movilizó ante la disminución salarial durante el gobierno de Vidal y que nunca duda en reprimir con gran saña a otros trabajadores cuando reclaman por mejoras salariales. Como se pudo observar es notoria la filiación política opositora de los voceros de la protesta. No debemos olvidar que la derecha utiliza a las policías como punta de lanza en sus acciones desestabilizadoras como lo hicieron hace algunos años en Ecuador contra el entonces presidente Rafael Correa sin poder lograr su objetivo y más recientemente en el golpe que derrocó a Evo Morales en Bolivia. Los más viejos también recordamos el golpe de estado policial del 27 de febrero de 1974 en la provincia de Córdoba gobernada en ese entonces por el peronismo y que logró derrocar al gobernador constitucional Ricardo Obregón Cano y su vicegobernador Atilio López y que se conoce como el Navarrazo porque el jefe de la policía era el teniente coronel Antonio Navarro. Para poder resolver el problema la Nación le transfiere a la provincia una parte de lo que hoy recibe la Ciudad de Buenos Aires para el mantenimiento de la policía Metropolitana. O sea que el que termina pagando es el gobierno de Rodríguez Larreta. Les salió el tiro por la culata.

Opinión:

Araca la cana

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar