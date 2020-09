Efemérides del día de la fecha, 12 de septiembrre

DÍA DE LA INDUSTRIA NAVAL Impulsado por la Federación de la Industria Naval Argentina e instituido por el Poder Ejecutivo en el año 1962, en este día se conmemora la jornada en la que el entonces presidente, Arturo Frondizi, firmó el Decreto Nº7992. El mismo había sido presentado por el Contralmirante Horacio Esteverena, presidente de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), y un Directorio integrado por navieros destacados de la época con el propósito de renovar la flota mercante nacional. El denominado "Plan Esteverena" estaba dividido en dos etapas: en la primera se encargarían buques en el exterior mientras que en la segunda se producirían exclusivamente en astilleros nacionales. Sin embargo, el abrupto fallecimiento de Esteverena en un trágico accidente de avión en Brasil terminó con el plan y dejó un único buque, el "Almirante Stewart". "EL BURRITO" ORTEGA DEBUTA EN NEWELL´S OLD BOYS Despuésdel Mundial Corea-Japón 2002, Ariel Ortega arribó a Turquía para vestir la camiseta del Fenerbahçe. A pesar de su gran rendimiento y el apoyo incondicional de los hinchas, el jugador no había podido superar la barrera idiomática ni adaptarse al estilo de vida llevado en ese país. Por ello, luego de jugar un partido con la selección, el jujeño retornó a Argentina. Esto indignó al club turco que inmediatamente se dirigió a la FIFA para protestar por el incumplimiento del contrato, lo cual provocó una multa millonaria y la inhabilitación para jugar profesionalmente. "Para mí, el fútbol es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Jugar, disfrutar, ir al entrenamiento, estar en un vestuario y estar alegre, contento. Y estando allá no era feliz, no tenía ganas de entrenarme, me estaban sacando las ganas de todo" declaró en "El Gráfico". No obstante, en el año 2004, Newell´s Old Boys llegó a un acuerdo con el Fenerbahçe y, tras 19 meses sin jugar, el "El burrito" Ortega retornó al campo de juego: "recuerdo a Newell´s como el club que me devolvió la alegría." Su debut en el equipo dirigido por Américo Gallego fue contra Banfield en la quinta fecha del Apertura 2004; en ese partido, el "Taladro" abrió el marcador con un gol de Rodrigo Palacio pero, a los pocos minutos, Ignacio Scocco empató el encuentro que terminó 1 a 1. Curiosamente, ese fue el primer gol de Scocco en Primera División. Sobre aquel partido, Ortega manifestó: "cuando jugué ese primer partido contra Banfield, después de todo lo que había pasado en Turquía, para mí fue como volver a vivir". SE LANZA "A MEDIO VIVIR" Un día como hoy en el año 1995, Ricky Martin lanzaba su tercer disco "A medio vivir." Tras el éxito del álbum "Me amarás" (1993), el cantante puertorriqueño expandió su fama internacional con este disco que consideró parte de sí mismo: "estoy en una edad en la que todo se torna en el medio: estoy en el punto medio de mi carrera, de mi vida y eso se refleja en el álbum que trae temas como ´María´ e incluye mi primera composición, ´Volverás.´" Entre las canciones se encuentran "Te extraño, te olvido, te amo", "Bombón de azúcar", "Fuego de noche, nieve de día" y "Corazón".



