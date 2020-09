La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 12/sep/2020 NotiCMR:

Parches anticonceptivos; una buena opción para las adolescentes

Por Dra. Débora B. Cozzarín











Se la conoce también como ANTICONCEPCIÓN TRANSDÉRMICA. Es un anticonceptivo combinado, contienen estrógeno y progestágeno. Es cuadrado, de color beige, mide 4 x 4 cm y es sumamente delgado permitiendo su uso discreto debajo de la ropa. La parte adhesiva contiene los principios activos que se liberan de forma continua a través del torrente circulatorio. ¿Es eficaz? Su eficacia es comparable con la de las pastillas anticonceptivas, con la ventaja que las usuarias no tienen que acordarse de tomarlo diariamente como las pastillas. Se considera que en mujeres obesas entre los 80 y 90 kg puede disminuir su efectividad. ¿Cómo funciona? Su mecanismo de acción es inhibir la ovulación. Las hormonas que contiene (etinilestradiol y norelgestromin) son absorbidas a través de la piel, pasan a la corriente sanguínea, y de este modo, inhiben la ovulación. ¿Cuándo debo comenzar a utilizar el parche anticonceptivo y cuándo debo cambiarlo? El régimen de dosificación del parche se basa en un ciclo de 28 días (cuatro semanas) en el cual se aplica un nuevo parche cada semana, durante las tres primeras semanas del ciclo menstrual, seguido de una semana libre de parche (cuarta semana). El primer parche se coloca el primer día de la menstruación. Cada parche utilizado se remueve y se reemplaza de inmediato con uno nuevo el mismo día de la semana. En la semana libre de parche se produce el sangrado menstrual. ¿Dónde lo aplico? El parche debe ser aplicado sobre la piel sana, seca e intacta en abdomen, glúteos, parte superior del dorso o parte exterior del brazo. No debe ser colocado en las mamas ni sobre la piel enrojecida, irritada o cortada. Cada parche nuevo debe aplicarse en un nuevo sitio para evitar la irritación. No se deben aplicar cosméticos, cremas, lociones, polvos u otros productos en el área de la piel donde se colocará el parche. Presionar sobre la piel firmemente durante 10 segundos hasta que los bordes se adhieran bien. El parche debe permanecer por 7 días en el lugar donde se decidió colocarlo. ¿Qué hago si el parche se despega total o parcialmente? Si transcurrió menos de 1 día, se debe volver a colocar en el mismo sitio o cambiar de inmediato por un nuevo parche. No es necesario tomar medidas adicionales de contracepción. Si transcurrieron más de 24 horas o si se desconoce cuándo se despegaron los bordes o se despegó totalmente puede no estar protegida contra el embarazo. Deberá suspender el ciclo actual y comenzar inmediatamente otro colocándose un nuevo parche. A partir de ahora tendrá un nuevo día de cambio y utilizar preservativo solo durante los 7 días del nuevo ciclo. El parche no debe volverse a poner si ya no pega; debe colocarse de inmediato un parche nuevo. Ventajas - Alta eficacia para evitar el embarazo. - La aplicación semanal proporciona una forma alternativa de anticoncepción dando mayor cumplimiento y adhesión a este método anticonceptivo. - Múltiples sitios de aplicación, visibles y no visibles. - Comodidad: se cambia el mismo día de la semana y en cualquier horario. - Seguridad adicional: 2 días de protección ante el olvido de cambio del parche o despegamiento - Baja tasa de despegamiento, ya que se ha probado en gimnasios, piletas, deportistas, etc. - Método reversible: al suspender su uso se produce un rápido retorno de la fertilidad. Dra. Débora B. Cozzarín - Especialista en Ginecología y Obstetricia (MN 163715 - MP 59438) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar

