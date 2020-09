Primeros Auxilios: lo que todos deberíamos saber para salvar vidas

Los Primeros Auxilios (PPAA) son aquellas técnicas y procedimientos que debemos tener en cuenta en situaciones de emergencia y para ayudar a una persona enferma o lesionada hasta la llegada de profesionales médicos especializados. "Los PPAA son útiles para un amplio abanico de situaciones, como, por ejemplo: ante casos de personas heridas con elementos punzantes y/o cortantes o que han sufrido un traumatismo, también ante situaciones médicas, como hipoglucemias, personas que manifiesten problemas respiratorios, sufran ataque al corazón o cuadros de alergias, entre otras complicaciones. Además debemos tener en cuenta las situaciones generadas por picaduras, mordeduras, golpes de calor e intoxicaciones", explica la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC. ¿Qué podemos hacer ante una situación de emergencia? Al acercarnos a la persona debemos presentarnos, explicar que conocemos sobre primeros auxilios y consultarle si nos permite ayudarlo, manteniendo la calma. Es imprescindible observar alrededor y verificar las condiciones del lugar para no exponerse a un peligro, evaluando la seguridad del mismo. No mover a la persona enferma o lastimada a excepción de que el lugar del hecho presente riesgo para el afectado y/o uno mismo. Llamar a una ambulancia o al servicio médico. Al accionar la cadena de supervivencia aumentará la probabilidad de sobrevida. Tratar de manejar la situación, buscando la calma y evitando el descontrol. Usar guantes y protección ocular ante la presencia de sangre u otros fluidos corporales. No tocar nunca en forma directa ningún tipo de secreciones. Además, es importante contar con un botiquín de emergencia en nuestras casas, auto o espacios de trabajo. Un botiquín de emergencia debe ser transportable y estar ubicado en un lugar fresco, seco, limpio, accesible, conocido por todos y lejos del alcance de los niños. Asimismo, se debe controlar periódicamente el estado de los elementos y reponerlos en caso de que sea necesario. Siguiendo a la profesional, los elementos básicos que debe contener un botiquín son: - Jabón neutro (blanco): para higienizar heridas. - Alcohol en gel: para la desinfección rápida de las manos. - Termómetro: para medir la temperatura corporal. - Guantes descartables de látex: para no contaminar heridas y para la seguridad de la persona que asistirá a la víctima. - Gasas, apósitos y vendas: para limpiar heridas y detener hemorragias. - Antisépticos (yodo povidona, agua oxigenada): para limpiar las heridas. - Tijera: para cortar gasas y vendas o la ropa de la víctima. - Cinta adhesiva: para fijar gasas o vendajes. - No debe incluir medicamentos: para no incentivar la automedicación.



Primeros Auxilios: lo que todos deberíamos saber para salvar vidas

