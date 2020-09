CASCO POSITIVO River Plate confirmó anoche que Milton Casco dio positivo de coronavirus luego de haber tenido contacto estrecho con una persona que también fue diagnosticada con la enfermedad. Según se informó, el lateral izquierdo no presenta síntomas y se encuentra en buen estado de salud. Igualmente, quedó descartado para el duelo que el Millonario afrontará el próximo jueves frente a San Pablo por la Copa Libertadores. ABILA DESGARRADO Boca Juniors confirmó ayer que Ramón Ábila padece un desgarro en el recto anterior del muslo izquierdo. De esta manera, "Wanchope" será baja para enfrentar el próximo jueves a Libertad de Paraguay en la reanudación de la Copa Libertadores. PREMIER: LOCO DEBUT Hoy comenzará el campeonato 2020/21 de Inglaterra y el partido que se roba todas las miradas es el que protagonizarán Liverpool, último campeón, y el ascendido Leeds United (13.30, ESPN). El encuentro, además, marcará el debut de Marcelo Bielsa en la Premier League. La jornada se completa con Fullham vs Arsenal (8.30), Crystal Palace vs Southampton (11.00) y West Ham vs Newcastle (16.00). MESSI HABILITADO La CONMEBOL le confirmó a la AFA que Lionel Messi está habilitado para iniciar en octubre las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Es que su sanción por la expulsión ante Chile en la última Copa América prescribió, dado que ya transcurrió más de un año desde que ocurrió. COMIENZA LA LIGA La primera fecha de la Liga de España 2020/21 se pondrá en marcha hoy con tres partidos: Eibar vs Celta de Vigo (11.00), Granada vs Athletic Bilbao y Cadiz vs Osasuna. Ni Barcelona ni Real Madrid arrancarán la competencia este fin de semana. LIGUE 1 Por la tercera fecha de la Liga de Francia, Niza (líder con 6 puntos) visitará hoy a Montpellier, mientras que Saint Etienne recibirá a RC Strasbourg. La programación comenzó ayer con el empate sin goles entre Bordeaux y Lyon. NACIONAL NO PUDO En el cierre de la 11ª fecha del Torneo Apertura de Uruguay y con gol de Gonzalo Bergessio, Nacional igualó 1-1 con Defensor Sporting y no pudo quedar como único líder del certamen (ahora comparte la cima con Rentistas, ambos con 20 unidades). La 12ª fecha inicia hoy con tres partidos: Progreso vs Cerro Largo, Wanderers vs Plaza Colonia y Peñarol vs City Torque. OTRO GOL DE CANO En el cierre de la 9ª fecha del Brasileirao, el argentino Germán Cano marcó el único tanto del Vasco da Gama, que cayó 2-1 como local ante Goianiense. De esta manera, el delantero exLanús llegó a seis tantos en el campeonato. Hoy comenzará la 10ª fecha con dos partidos: Paranaense vs Coritiba y Santos vs San Pablo. El único líder es Inter de Porto Alegre, que es dirigido por Eduardo Coudet y tiene al goleador del certamen (Thiago Gallhardo, con 8 conquistas).



Breves: Fútbol

12 de Septiembre de 2020

