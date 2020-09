La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 12/sep/2020 Automovilismo:

Pablo Savastano evalúa su regreso







Analiza diferentes alternativas para estar en la alta competencia. En un año atípico y muy particular, Pablo Savastano está evaluando sus posibilidades de estar nuevamente en la alta competencia. El piloto de nuestra ciudad siempre cuenta con su Fiat Uno para participar dentro de los contenidos de ALMA, donde no solo peleó campeonatos, sino que obtuvo dos títulos. Sin embargo, dadas las difíciles condiciones que ofrece este 2020, el campanense ya estuvo analizando presupuestos y se encontró con valores no fáciles de afrontar. Por eso, también averiguó sobre las diferentes categorías de FEDENOR, donde los costos son mucho más accesibles respecto a los de ALMA. Además, Savastano también analiza una invitación para ser parte de la categoría C850 que se desarrolla en el autódromo de Concepción en Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, la cual le cayó muy bien. Al punto que habría evaluado esta propuesta como la más adecuada para sus presupuestos, incluyendo que podría ser parte de la misma con el Fiat Uno y el acompañamiento de Martín Basilisco y Jaime Florit, quienes son parte del equipo de competición. Igualmente, esto no implica que vaya arrancar allí, sino que lo está evaluando. Además, en medio de este contexto, su primo, quien compite en la Clase 2 de ALMA, le pidió que corran juntos esta temporada. Claramente, es un tema que aún no está cerrado. Pero como se advierte, las ganas de Pablo están como siempre. La decisión, luego, ya dependerá de otras cuestiones.

EL PILOTO DE CAMPANA SIEMPRE CUENTA CON SU FIAT UNO.



Automovilismo:

Pablo Savastano evalúa su regreso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar