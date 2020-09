Breves: Deportivas

ELIMIANDOS EN AUSTRIA Por los Cuartos de Final del ATP 250 de Kitzbuhel, tanto Diego Schwartzman como Federico Delbonis fueron eliminados ayer. El Peque cayó 7-6 y 6-3 ante Laslo Djere, mientras que el tenista de Azul perdió 6-4, 6-7 y 7-5 con Miomir Kecmanovic. En cambio, en Francia, en el ITF W60 de Saint Malo, la rosarina Nadia Podoroska venció 7-6 y 6-3 a la local Oceane Dodin (primera preclasificada) y avanzó a las semifinales, instancia en la que enfrentará a la colombiana María Camila Osorio. THIEM VS ZVEREV Finalmente, la Next Generation del tenis mundial tendrá su campeón de Grand Slam. Será en el US Open 2020 y los protagonistas de esa definición que se jugará el domingo serán Dominic Thiem y Alexander Zverev. El austríaco batió anoche al ruso Daniil Medvedev (finalista en 2019) por 6-2, 7-6 y 7-6; mientras el alemán se recuperó tras estar dos sets abajo y derrotó al español Pablo Carreño Busta por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-3. FINAL FEMENINA Este sábado se disputará la final femenina del atípico US Open 2020 que se desarrolla en el complejo Flushing Meadows de New York con los protocolos vigentes por la pandemia de coronavirus. De un lado estará la bielorrusa Victoria Azarenka (31 años) y del otro, la japonesa Naomi Osaka (22), quien hace dos semanas atrás se bajó de la final que ambas debían disputar por el Premier de Cincinnati debido a una molestia física. Hoy ambas irán en busca de su tercer Major. AVANZÓ BOSTON En el séptimo juego de una gran serie, Boston Celtics superó anoche 92-87 a Toronto Raptors y, así, eliminó al último campeón de la NBA en las semifinales del Este. Con este triunfo (impulsado por los 29 puntos de Jayson Tatum y los 21 de Jaylen Brown), los Celtics definirán el título de Conferencia frente a Miami Heat, siempre en la "burbuja" de Orlando. En tanto, en el Oeste, Denver Nuggets consiguió una vida más al derrotar 111-105 a Los Angeles Clippers, que ahora manda 3-2 en este duelo. En la otra semifinal de Conferencia, Los Angeles Lakers tendrán hoy la oportunidad de sellar su serie frente a Houston Rockets. TOUR DE FRANCIA El colombiano Luis Felipe Martínez (Education First) se impuso en la 13ª etapa, que se disputó entre Châtel-Guyon y Puy Mary Cantal y se desarrolló durante 191,5 kilómetros. El líder de la General sigue siendo el esloveno Primoz Roglic.



Breves: Deportivas

12 de Septiembre de 2020

