Colegas despiden con dolor a Gisela Torres, la docente que decidió quitarse la vida

El trágico episodio ocurrió el fin de semana pasado. Docentes de establecimientos donde trabajó recordaron su labor educativa y destacaron sus cualidades personales. Las comunidades educativas de las escuelas EES 1, EES 17, EES 21 y CENS Nº453 despidieron con pesar a Gisela Torres, la joven docente que el fin de semana pasado decidió terminar con su vida arrojándose a la Panamericana. "Dicen que en la muerte todos nos volvemos buenos, aureados de valores, casi perfectos… Dicen que la gente prefiere tapar con un manto de piedad la oscuridad pecaminosa del que se va, para que la redención sea desde los propios esperando que así lo hagan los ajenos. Hoy la muerte y la verdad se unen, se abrazan, se hermanan. Ninguna necesita de la hipocresía para sentirse cercana, refrendando desde su unión la certeza que quien nos deja, ha sido en vida un conjunto de virtudes, valores y mejores sentimientos", expresaron los colegas de Gisela en un comunicado acercado a La Auténtica Defensa. Y continuaron: "Porque Gisela Elizabeth Torres, Gise para algunos, Gi para otros, la profe, la seño, la compañera, la profesional, la amiga, la hija, la hermana, la esposa, la madre, es, fue y será eternamente recordada como un ser humano maravilloso, lleno de luz, energía y amor, una persona de bien, responsable, integra y cabal, amorosamente gentil, valiosamente comprometida con las causas justas en defensa de los más débiles, empática con los que sufren y temen, enteramente fuerte en sus convicciones". "Hoy los que la conocimos sabemos que su presencia nos acompaña siempre, que quizás el dolor de su partida ceda y deje paso a la dulce melancolía de su recuerdo. Pero en el aquí y el ahora la tristeza no nos da respiro, sin consuelo", manifestaron los docentes, quienes a su vez acercaron expresiones compartidas por amigos de la docente fallecida. "La verdad todavía no caigo… La noticia me partió el corazón… Tenías toda la vida por delante, habías tenido la nena que tanto tanto habías buscado, me hubiera gustado ayudarte, pero seguramente nadie hubiera podido hacerlo… Me quedo con lo gran persona y compañera que fuiste, sin dudas un modelo a seguir, siempre atenta a todo y a todos", dijo una allegada. "Gisela, ¡todavía no lo puedo creer! Nunca pensamos que iba a pasar esto, sabés que te aprecio un montón, largas charlas que hemos tenido, capacitaciones, encuentros, congresos, viajes. Qué te puedo decir, me duele mucho tu partida, lástima que no nos mandaste un mensaje o algo para avisar que estabas mal, por ahí alguna palabra de aliento te hubiera ayudado. Excelente persona, compañera, colega, amiga. Súper trabajadora, muy capaz, todo lo que hiciste por cada lugar donde trabajaste será siempre valorado. Se te va a extrañar mucho", expresó otra colega.



