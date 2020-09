En declaraciones a La Auténtica Defensa, el gremio alertó que no tolerará que el Municipio contrate personal tercerizado para realizar tareas en el Hospital San José. Los municipales están en alerta luego que trascendiera la eventual contratación de una empresa tercerizada para que preste servicios en el Hospital San José. En declaraciones acercadas a este medio por la entidad sindical, el secretario general Carlos Barrichi se refirió a los "rumores" que circulan sobre la llegada de "mucamas y personal de limpieza" para desempeñarse en el nosocomio local. "Hay fuertes rumores, ya casi confirmados, que indican que el Hospital va a traer personal para reemplazar a las mucamas. Es aparentemente cierto y no sabemos la razón por la cual se va a contratar a una empresa", manifestó Barrichi, quien aclaró que hasta el momento "todo el personal mucama y de limpieza es trabajador municipal". "El sindicato está seriamente preocupado por estos rumores que están circulando, que demuestran que el intendente manifiesta no tener dinero para aumentarnos el sueldo pero sí para contratar empresas desplazando a los trabajadores municipales que le pusieron el pecho a la pandemia", sostuvo el líder sindical. Además, indicó que esta supuesta iniciativa "estaría también infringiendo de alguna manera lo que dice el Convenio Colectivo de Trabajo respecto a los tercerizados". La Auténtica Defensa supo de fuentes municipales que se están tercerizando al menos una parte de estos servicios en el Hospital para poder mantener las condiciones de higiene requeridas en esta pandemia, teniendo en cuenta que hay muchas empleadas de limpieza de licencia por COVID-19 y otros problemas de salud.

Alerta entre los municipales por la eventual contratación de personal tercerizado

