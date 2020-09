La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/sep/2020 Ciclo Help! Soy Pyme:

Miguel Faldutti





Marcelo Rodríguez





Jorge Sodanelli

El próximo martes a las 17 horas se realizará el encuentro virtual con especialistas en la temática. Continúa el ciclo gratuito "Help! Soy Pyme" que viene realizando la UTN Facultad Regional Delta y que fue diseñado para el segmento pyme, que considera además a profesionales, comerciantes y emprendedores. El martes 15 de septiembre a las 17 horas se realizará la charla "Cyberseguridad para Pymes". Debido a la creciente utilización de Internet, servicios en la nube, y trabajo remoto, las amenazas y el cyberdelito se han transformado en una de las principales preocupaciones de las empresas. La Cyberseguridad es una temática de abordaje urgente, y esta webinar se concentrará en los aspectos que las pymes deben considerar para no ser sorprendidas por un Cyberataque. Contenido de la charla: - Introducción a la Seguridad de la Información - Principales amenazas: Seguridad de la Red y del Software, Seguridad en el trabajo remoto, Técnicas de Ingeniería Social. Los disertantes de la charla serán Miguel Faldutti (Ingeniero en Sistemas, consultor de seguridad informática, empresario pyme), Marcelo Rodríguez (Licenciado en Sistemas, MBA en Negocios Internacionales. Dirige proyectos de Consultoría en Tecnologías y Seguridad de la Información) y Jorge Sodanelli (Lic. en Sistemas, se especializa en tests de intrusión y técnicas de hacking) Entre otros logros, cabe destacar que HELP, soy Pyme! fue declarado de interés legislativo por resolución 2239/20 del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Campana, y cuenta con el apoyo del Círculo Pymes de Campana, la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pilar y la Municipalidad de Escobar. La actividad requiere inscripción previa en www.frd.utn.edu.ar/cyberseguridad-evento Es importante saber que quienes no pudieron asistir a las webinars o desean volver a verlas, encuentran los videos de todas las charlas en el canal de YouTube de la facultad: UTN Facultad Regional Delta.

