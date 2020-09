Jorge Bader

Es necesario ahondar en la gestión de obras para salir de la crisis La construcción está pasando uno de los peores momentos de la historia reciente. La pandemia agravó un panorama difícil, recurrente y en caída libre en los últimos años. El ritmo de la economía no ayuda al mercado inmobiliario y la vivienda es un bien cada vez más lejano. La reforma del Código de Planeamiento que está en marcha implica una revisión de indicadores que limitaban las posibilidades edilicias y ponían un inexplicable freno al desarrollo local. No por la limitación específica de alturas ya que, en los lotes urbanos típicos, el indicador limitante es la cantidad de habitantes posibles por sobre la altura, sino por otros contrasentidos como las limitaciones impuestas por el número de cocheras o las restricciones en cuanto al diseño de espacios multifuncionales. Este es uno de los problemas de la ecuación, que se está reformando en virtud de una necesidad socio económica urgente, y que beneficia a toda la sociedad ya que incluso el propietario de una vivienda unifamiliar tenía la imposibilidad de construir un departamento accesorio en su planta alta como alternativa para alojar a sus hijos, si no cedía espacios alternativos de su vivienda para generar cocheras, hecho que terminaba desalentando la inversión y generando un problema adicional a la solución de la casa propia. La problemática de los costos de la construcción es una cuestión no menor que tiene que ver con la crisis general de la economía. Este aspecto es más complejo y de difícil solución. Pero lo que sí está claro en la sociedad es que la construcción es un refugio del capital, un resguardo del valor de ahorro familiar y un incremento de los activos urbanos que finalmente tributan conforme a superficie y calidad. Un acuerdo de ganancias mutuas en la gestión pública y privada. En el contexto inflacionario otro aspecto no menor de la ecuación es la gestión operativa en la tramitación de los permisos correspondientes. En este punto es necesario dinamizar el sector, modificar los criterios de presentación de documentación técnica y agilizar los procesos de permisos de ejecución según algún mecanismo que colabore con la dinámica necesaria de la actividad. Hace unos días el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech, advirtió que en la Argentina "la desigualdad es cada vez más grande" el acceso a la vivienda cada día más difícil. El porcentaje argentino de crédito para la vivienda ronda el 1% del PBI en tanto que en Uruguay por ejemplo ese porcentaje es superior al 20%. A las políticas públicas locales debiera sumarse un contexto nacional y provincial. En Nación la cuestión central es el crédito y el apoyo a la construcción privada. Las operaciones vinculadas a la obra pública son un indicador macro que en general movilizan fuertes grupos de mano de obra y recursos, pero la construcción privada es un dinamizador de las micro economías domésticas. Y ese factor implica una movilización de proveedores y mano de obra local, con un impacto directo en las economías de las ciudades. Limitar las circulaciones y la interacción humana es la estrategia de los sanitaristas para frenar la difusión masiva del virus, pero también es una garantía de recesión y distorsión de la economía. La caída global ha representado según los organismos internacionales, un rojo profundo de los indicadores en todo el planeta. La capacidad de recuperación que se espera para el próximo año tiene que ver con las fortalezas estructurales de los países centrales que no es nuestro caso. Por esa situación precisamente todos los esfuerzos puestos en la movilización de un factor central de la producción y el consumo local como la construcción, son el camino más interesante a promover. La sociedad sabe que la construcción como garantía de valor dolarizado, representa un destino virtuoso en tanto que, a la vez que moviliza el mercado, genera también un valor incremental significativo en comparación con otros sectores de la producción. Multiplicar los permisos de obras es un indicador de la inversión urbana y una muestra de una reactivación inmediata del mercado interno. Y este destino solo se logra si las políticas públicas se encolumnan con los intereses privados. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Por Arq. Jorge Bader

