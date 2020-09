P U B L I C







Axel Cantlon

El viernes pasado venció el plazo para presentar listas en la interna partidaria del radicalismo, se presentó una única lista en Campana y en varios medios se habló de "unidad". La palabra unidad es un término utilizado en política como sinónimo de "unión". La realidad de nuestro partido indica que el acuerdo alcanzado sobre las nuevas autoridades locales por ahora es sólo un acuerdo de convivencia, y un acuerdo de reconocimiento de la representación que cada uno de los sectores tiene respecto de los radicales de nuestra ciudad, pero que -desde mi punto de vista- no puede llamarse todavía unidad, porque todavía no hay unión. Para llegar a la unidad, hay que seguir trabajando en este mismo camino, fundamentalmente unificando objetivos comunes, cuestión que todavía no ha pasado. Más allá de esa cuestión, creo que es un avance muy importante; porque, por más que aún puedan seguir existiendo diferencias respecto al papel que nuestro partido debe cumplir en nuestra ciudad y en la coalición; estoy persuadido que estos gestos de reconocimiento mutuo tienden nuevos puentes entre las partes y eso puede ser positivo y significar el comienzo del trabajo hacia la unidad partidaria, o también puede suceder efectos negativos, cuando esos puentes son dinamitados por algunos que pretenden un partido dividido y servil a otros intereses de terceros. En nuestro espacio vecinal, este acuerdo alcanzado en las autoridades de la UCR también generó diferentes planteos porque, más allá de nuestro origen radical, muchos creen que el vecinalismo sigue siendo la mejor opción para continuar nuestra tarea política local; dado que dentro de la UCR todavía hay sectores que privilegian los intereses del Intendente o del PRO, por encima de los intereses partidarios del radicalismo. Si bien son válidas esas opiniones, porque en los hechos lo hemos padecido y la sostienen quienes defienden la continuidad del vecinalismo, creo que es muy importante en política saber que es lo más importante, y en ese sentido los que actuamos en política sabemos que el partido siempre es más importante que las personas; y por eso, este acuerdo por más que todavía no sea una "unión" puede ser un buen comienzo para trabajar por el fortalecimiento del radicalismo. En el ámbito provincial si habrá internas y está en juego la conducción del partido en la Provincia de Buenos Aires, en donde claramente apoyamos la Lista Nº 14 que encabezan Gustavo Posse como Presidente del Comité Provincia y Pablo Domenichini como Delegado al Comité Nacional, porque en los últimos 4 años nuestro partido ha estado en silencio y no ha generado ningún tipo de política para nuestros bonaerenses. La UCR Provincia de Buenos Aires que durante 4 años tuvo la vicegobernación, no generó dentro del partido ningún tipo de apertura y construcción política interna que consolidé a nuestro partido como una opción política en esta provincia; por el contrario, sólo ha sido funcional a los intereses de dirigentes extrapartidarios. Nuestros candidatos, Gustavo Posse y Pablo Domenichini, como autoridades del radicalismo bonaerenses pretenden sacar el radicalismo del letargo, recorrer seriamente el territorio bonaerense y posicionar al radicalismo como la locomotora del frente electoral y no el último vagón como lo han permitido las actuales autoridades partidarias. Esta discusión provincial que también puede darse en lo local, aún no está saldada; pero creo que las circunstancias de la pandemia ponen en duda el desarrollo de los comicios internos el 11 de octubre próximo. Esperaremos noticias esta semana sobre la oficialización de las listas, y la confirmación o suspensión de la fecha de elecciones. Comunícate conmigo al correo bloqueuvdellepiane@gmail.com o Whatsapp 3489550559.

Opinión:

Todavía falta para la unidad

Por Axel Cantlon

