Ayer se reportaron 10.776, la marca más alta para un sábado desde que comenzó la pandemia. Además, se informaron 115 fallecimientos y la cifra de víctimas fatales ascendió a 11.263. El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 10.776 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera, el país alcanzó su marca más alta para un sábado (los fines de semana suelen descender los registros) y estuvo, por quinta jornada consecutiva, por encima de los 10 mil casos. Con este nuevo reporte, Argentina acumula ahora 546.481 infectados desde que comenzó la pandemia. De ese total, 63,7% son casos de circulación comunitaria; el 21,5% son por contacto estrecho con casos confirmados; y el 0,2% son importados (el resto se encuentra en investigación epidemiológica) En el detalle por jurisdicciones de ayer se indicó que la provincia de Buenos Aires notificó 5.862 nuevos contagios (acumula 328.100), mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvo por debajo de los mil (985; 110.057). Así, entre ambos territorios reunieron el 63,5% del total de ayer. En el resto del país se reportaron 3.929 nuevos positivos, con Santa Fe consolidándose como la provincia con mayor cantidad de casos: ayer apuntó 889 y ahora acumula 17.562. Luego se ubicó Mendoza, que está a punto de convertirse en la segunda provincia por fuera de Buenos Aires con mayor cantidad de casos (718 ayer; 13.778 totales). Y en tercer escalón, tal como viene ocurriendo en estos últimos días, se posicionó Córdoba (491; 13.887). Con más de un centenar de casos también se reportaron Salta (266; 6.425), Jujuy (254; 11.953), Río Negro (229; 8.589), Chubut (165; 1.645), Tucumán (154; 6.045), Entre Ríos (138; 5.133), Chaco (117; 6.660), Santa Cruz (114; 2.876) y Santiago del Estero (112; 1.753). El detalle por jurisdicciones se completa con los números registrados en Neuquén (67; 4.526), Corrientes (56; 659), Tierra del Fuego (48; 2.683), La Rioja (47; 2.712), La Pampa (30; 351), San Juan (23; 422), Catamarca (6; 120), Misiones (3; 68) y San Luis (3; 382). En cambio, la única provincia que no agregó casos a su estadística fue Formosa (acumula 95). CAMAS UTI Según precisó la cartera sanitaria ayer, actualmente hay 2.962 pacientes con coronavirus internados en unidades de terapia intensiva (-131 respecto al viernes). Mientras que la ocupación total de camas adulto de terapia intensiva quedó en 60,4% a nivel nacional (-1,3%) y en 68,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (sin variación). 115 MUERTES El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer 115 nuevos fallecimientos, por lo que las víctimas fatales en el país en esta pandemia ascendieron a 11.263. La provincia de Buenos Aires informó 54 decesos ayer (33 hombres y 21 mujeres), mientras que la Ciudad de Buenos Aires agregó otros 23 (14 y 9). El reporte de ayer se completó con los registros de Santa Fe (8), Jujuy (6), Córdoba (6), San Juan (5), Chaco (3), Tierra del Fuego (3), Chubut (2), Mendoza (2), Salta (2) y Tucumán (1). EL DE AYER FUE EL OCTAVO REGISTRO MÁS ALTO DEL PAÍS DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMIA. INDIA ENCABEZA EL REPORTE DE CONTAGIOS MUNDIAL En el plano internacional, el coronavirus continúa expandiéndose por todo el mundo, que se encamina a los 29 millones de casos acumulados y roza las 917.000 muertes, con India a la cabeza de la actual propagación del virus, rozando los 100.000 nuevos contagios, mientras que la segunda ola avanza en Europa y Medio Oriente. A nivel global, entre viernes y sábado se detectaron 287.968 nuevas infecciones, y en la última semana se contabilizaron más de 2 millones de nuevos casos. Además, aumentaron en 5.783 las muertes respecto de la víspera, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). América registra 14,5 millones de casos de la Covid-19, de los cuales unos 6,47 millones corresponden a Estados Unidos, tras reportar más de 37.000 en la víspera, mientras que suma más de 193.400 muertes, y continúa por lejos como el país más afectado a nivel mundial. Sin embargo, Florida reportó un ligero descenso en las cifras reportadas hoy; en las últimas 24 horas contabilizó 3.190 nuevos enfermos y 108 muertos, y avanza en su reapertura por fases, en medio de protestas de trabajadores del sector del ocio. En situación opuesta a Estados Unidos se encuentra Canadá, que informó en las últimas horas que no se registraron muertos por el virus, algo que no ocurría desde el 15 de marzo en pleno estallido de la pandemia. El país acumula 135.626 infectados (702 ayer) y 9.163 decesos.



Coronavirus:

Argentina se mantiene por sobre los 10 mil casos diarios

