El presidente del Frente Grande Campana cuestionó los dichos de los ediles oficialistas quienes definieron como "un fracaso" la gestión del gobernador Axel Kicillof. Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande Campana cuestionó los dichos de los ediles oficialistas quienes definieron como "un fracaso" la gestión del gobernador Axel Kicillof a sólo 9 meses de haber asumido. "El macrismo local demuestra con estas acciones que no respeta la decisión democrática, avalaron una protesta que implicó rodear con personas armadas las casas de gobierno. Al gobernador lo llamaron mezquino y ahora fracasado, la cocina ideológica del Pro campanense busca romper relaciones con el gobierno provincial". "Para ellos habrá sido un dolor muy grande que Axel Kicillof, pese a todas las operaciones en contra, arrasara en las elecciones del año pasado" asi comenzó Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande Campana, quien manifestó su repudio a las declaraciones de concejales oficialistas que definieron como un fracaso la gestión del gobernador. "Hablar de fracaso a 9 meses de haber iniciado su gestión teniendo una pandemia es totalmente falaz, pero demuestra que el macrismo local no le interesa respetar las decisiones democráticas. Los y las campanenses eligieron a Axel Kicillof como gobernador y pese a que a ellos no les guste deberían respetarlo". En ese sentido añadió "Aunque el Pro campanense no lo mencione, la provincia el 10 de diciembre estaba endeudada, con una baja muy importante en el sector industrial, con altos índices de pobreza y la Policía Bonaerense con una pérdida de 36% del poder adquisitivo. Si bien ellos quieren mirar para otro lado y culpar a Kicillof, todos sabemos de la pésima administración de María Eugenia Vidal y eso se demostró en las urnas". Asimismo Parravicini acusó a los ediles de Juntos por el Cambio "Avalaron una protesta que implicó rodear con personas armadas las casas de gobierno" y llamó a reflexionar a todo el arco oficialista "Al gobernador lo llamaron mezquino y ahora fracasado, la cocina ideológica del Pro campanense busca romper relaciones con el gobierno provincial. No sabemos el motivo, quizás necesiten demostrar fidelidad para apostar a cargos más altos, pero no tiene que ser a costa de los campanenses y de Campana. Lamentablemente parece que Abella está más alineado con el proyecto político de Horacio Rodríguez Larreta, que con los vecinos". Para concluir se refirió puntualmente a Javier Contreras quien brindó una entrevista donde habló del desarrollo del Tajiber como puerto y de la agricultura familiar "Nos parece muy importante que finalmente el Municipio se haga eco de la importancia de acompañar modelos alternativos como lo son las huertas, pero ya que el concejal Contreras está tan involucrado en el tema seria bueno que tenga en cuenta que al instalar un puerto de las dimensiones que menciona en la nota, eso va a generar un altísimo nivel de contaminación en una de las zonas verdes más importantes de Campana y eso va a causar un problema para la agricultura. Dañas el aire, el suelo y el agua, es decir dañas las plantas y lo que producen" y finalizó, "No tiene sentido apuntar a generar una ciudad verde por un lado, si al mismo tiempo están gestionando una instalación que va a provocar daños ambientales irreversibles. La contaminación se traslada y pensar en un proyecto serio de agroecología implica tener en cuenta el medio ambiente de la ciudad".

Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande Campana



Gustavo Parravicini:

"La actitud de los concejales de Juntos por el Cambio fue golpista"

