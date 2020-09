Un proyecto será elevado por la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, quien propone la generación de un polo educativo virtual a través de la firma de convenios con unidades académicas para posibilitar el desembarco de nuevas carreras en la Ciudad. Ante la posibilidad de no contar con el acompañamiento del Departamento Ejecutivo, la edil dijo: "Abella pierde la oportunidad de generar nuevas carreras". Una iniciativa de la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, despierta interés en la comunidad educativa y especialmente en los jóvenes con interés de cursar carreras y especialidades de nivel universitario que hasta el momento no tienen lugar en nuestra Ciudad, y que podrían encontrar una luz de posibilidad desde la gestión de lo que denominó como "un polo educativo virtual". "Cada vez son más las universidades públicas y privadas que generaron modalidades a distancia. Muchas carreras, pasada la pandemia, volverán a la presencialidad o semipre-sencial idas. Pero otras no, y ahí los y las jóvenes de Campana tienen una gran oportunidad si el Intendente los acompaña con diversos convenios con unidades académicas" señaló la edil, quien consideró que "estaríamos dando un gran paso. Siempre soñé con un polo educativo y quizás la virtualidad nos de la oportunidad. Necesitamos que la gestión municipal le de verdadera importancia a la educación de los jóvenes"". A través de su proyecto, Campana podría aportar un centro administrativo de gestión y la posibilidad de que los estudiantes rondan las distintas materias en su ciudad. "Presentaré un proyecto, pero la decisión final es siempre del intendente. Los y las jóvenes esperamos que haga realidad está propuesta porque la pandemia si bien nos limita en muchas cosas, nos da la oportunidad de proyectar y planear". Ante la posibilidad de no encontrar acompañamiento por parte del Departamento Ejecutivo, Carrizo señaló: "Abella pierde la oportunidad de generar nuevas carreras. Cuando las y los jóvenes pueden estudiar, tienen más oportunidades laborales y eso es una verdadera inclusión".



