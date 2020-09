La Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Soledad Calle, puso a disposición las bancas de su espacio para impulsar proyectos y medidas proteccionistas. "En Campana se profundiza la idea de contradicción entre trabajo y ambiente, sosteniendo una falsa dicotomía. Debemos emprender un camino de transición justo para modificar algunas formas de producción y fortalecer los mecanismos de control, con participación vecinal". "Hay un llamado ético. La sociedad se ha concientizando y tenemos el desafío de transformar la agenda política y poner la gobernanza ambiental en un lugar de centralidad" explica la titular del bloque de Concejales, Soledad Calle, tras participar en el Conversatorio de la Red Federal de Concejalas FAM con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se presentó el Plan Integral Casa Común, que apunta a la formación de jóvenes promotores ambientales, y luego de las marchas y manifestaciones locales sobre la rezonificación del Tajiber y el traslado de la empresa LandNort al camino El Morejón. La edil campanense hizo público el interés por parte del bloque peronista, "de escuchar y ponernos a disposición de cada vecino, institución o movimiento que busque o proponga bregar por el cuidado ambiental. Queremos poner nuestras bancas al servicio de sus ideas e iniciativas", y consideró oportuno comenzar a dialogar sobre la creación de un órgano de control mixto, entre Estado, industrias y la ciudadanía, sobre la cuestión ambiental. "La ciudadanía hizo un llamado de alerta sobre el ambiente local que no podemos desoír" aseguró. "La participación ciudadana es fundamental para controlar y preservar el ambiente local, y vamos a impulsarla formalmente. Queremos promover información pública y participación social" aseguró la edil, quien además señaló: "En Campana se profundiza la idea de contradicción entre trabajo y ambiente, sosteniendo una falsa dicotomía. Debemos emprender un camino de transición justa para modificar algunas formas de producción y fortalecer los mecanismos de control, con participación vecinal". La Concejal agregó: "Resistimos más de 2 años la rezonificación del Tajiber, y ahí dimos inicio al camino de abordar fuertemente las políticas ambientales. Hoy nos tiene en estado de alerta y nos ocupa la reinstalación de Landnort, el ocultamiento de toda información por parte del gobierno municipal y la inacción de las áreas de gestión del ambiente". Tal como anunciaran sus compañeros de bloque, Oscar Trujillo y Marco Colella, Calle insistió con la idea de "impulsar la prohibición de industrias que produjeron impacto ambiental y no culminaron los procedimientos de reparación. Pero entendemos que todas estas discusiones deben contar con un ámbito establecido, y transparente. Queremos generar un ámbito participativo de co-creación con los distintos actores sociales ocupados en temas ambientales. Asumimos públicamente el compromiso de incorporar la política ambiental como parte indivisible de la idea fuerza de nuestro espacio político, que es la justicia social" concluyó.

En los últimos dias tuvieron lugar varias manifestaciones en defensa del ambiente.



Soledad Calle:

"La ciudadanía hizo un llamado de alerta sobre el ambiente local que no podemos desoír"

