Proponen que los niños en condición de abrigo o adoptabilidad cuenten con Ioma de manera obligatoria

"El proyecto apunta a darle una mayor protección a esos niños que no tienen ni mamá, ni papá y que están a cargo del Estado", señaló la diputada provincial Susana González quien presentó su proyecto de ley junto a su par local Soledad Alonso, durante una charla organizada por el Frente Grande de Campana junto a diferentes agrupaciones integrantes del Frente de Todos. "No tengo dudas que cuando finalice mi mandato, por el resto de mi vida voy a estar orgullosa de haber votado esta ley", señaló la Diputada Provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, al realizar este viernes la introducción a la charla que tuvo como protagonista a la Presidente del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires y Diputada Provincial Susana González. El encuentro virtual fue organizado por el Frente Grande de Campana y diferentes agrupaciones integrantes del Frente de Todos, convocando a más de 70 militantes y políticos locales, incluyendo a Gustavo Parravicini y Carlos Ortega entre otros. El objeto era informarse sobre los alcances del Proyecto de Ley impulsado por González para modificar el Art.16 de la Ley 16.682 de IOMA con respecto a la afiliación obligatoria, de manera tal que se incluyan a los niños y adolescentes en condición de abrigo y/o adoptabilidad con tutela del Estado provincial, al igual que niños con guarda de familia ampliada. Al respecto, González comentó: "El proyecto apunta a darle una mayor protección a esos niños que no tienen ni mamá, ni papá y que están a cargo del Estado", y agregó: "IOMA es la obra social más importante de la Provincia, con más de 200 mil afiliados y este proyecto abarca un espectro de 2.400 niños y adolescentes que obligatoriamente contarán con obra social mientras permanezcan bajo la tutela del Estado". Asimismo, Gonzáles explicó que al no tratarse de un programa y que la medida tenga fuerza de ley, no podrá ser desfinanciado. "Este proyecto habla de una sensibilidad enorme por parte de nuestra compañera Susana y en lo personal, considero que es una enseñanza valiosísima en términos legislativos", señaló Alonso durante la presentación.

El conversatorio virtual entre Alonso y González fue presenciado por más de 70 integrantes de agrupaciones políticas locales nucleadas en el Frente de Todos.



Proponen que los niños en condición de abrigo o adoptabilidad cuenten con Ioma de manera obligatoria

