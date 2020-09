La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/sep/2020 Aclaran que el hisopado por PCR es el único diagnóstico válido para detectar Covid-19 como enfermedad aguda







Ante la gran oferta de testeos serológicos de laboratorios y la industria farmacéutica, la subsecretaria de Salud del Municipio, Eleonora Penovi, informó que el único análisis que determina si una persona está infectada es el hisopado nasofaríngeo, ya que este informa si la persona está cursando la enfermedad. Desde la Secretaría de Salud del Municipio aclararon que, por el momento, el único diagnóstico válido es el hisopado por PCR para detectar si una persona está enferma y es contagiante de Covid-19. Esta aclaración surgió a raíz que en la ciudad cada vez más laboratorios ofrecen testeos serológicos. "Si bien tienen varias funciones, este tipo de análisis no sirve como diagnóstico de enfermedad aguda y tampoco es aceptado como método diagnóstico por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART)", aseguró la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi. "A través de este estudio, no se puede establecer que un paciente está enfermo de Coronavirus, para eso es necesario corroborarlo realizando un hisopado nasofaríngeo", enfatizó. Los test serológicos se pueden usar para realizar estudios epidemiológicos en determinada población y para saber si la persona ha tenido la enfermedad y ha quedado con anticuerpos, eso quiere decir con inmunidad para este virus. Lo importante para los pacientes es que si presentan algún síntoma que se sospeche Covid - 19 deberán realizar la consulta con el médico y el diagnóstico definitivo será por el hisopado. "Tenemos que saber que debemos presentar más de 2 síntomas que hayan perdurado más de 48 horas para realizar este estudio", aclaró Penovi. Por último, recordó que ante la aparición de síntomas vinculados al Covid-19, los vecinos deben comunicarse al 107 para realizar consultas o pedir asistencia o bien asistir al hospital o clínica para su pronta atención.

Penovi informó que los testeos serológicos no determinan si una persona está infectada.



