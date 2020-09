La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/sep/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Superando el desaliento"

Por Mirta Dappiano











¡Después de más de 160 días de lucha diaria seguimos en esta cuarentena, transitando por una pandemia mundial!!! A nadie le gusta estar encerrados, pero es necesario cumplir esta incómoda y no deseada situación y cuidarnos hasta tanto no tengamos la vacunaque erradique este covid-19, sobre todo los adultos mayores, y diría yo que los niños y jóvenes también. Tenemos que mantenernos firmes, tomando los recaudos necesarios y superar este desaliento que nos causa a todos. Debemos ser obedientes y quitar de cada uno este desaliento. Esta palabra es un arma tan temible que utiliza nuestro peor enemigo, satanás. Se está ocupando de hacer daño, no solamente a los creyentes, sino a toda la humanidad. Este personaje conoce muy bien su manejo ya que asalta especialmente a los que desean vivir en constante comunión con el señor JESUS y servirle solo a nuestro amado Dios. En el (Salmo 62:1,2,5) leemos que "en Dios solamente esta acallada nuestra alma, de el viene nuestra salvación, Él es nuestro refugio, El nuestra roca y salvación; no resbalaré jamás, Él es mi esperanza". El (Salmo 27) nos dice: "El señor es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré?, el Señor es la fortaleza de mi vida ¿de quién me atemorizare?" El enemigo del mundo, satanás, se presenta como león rugiente o como astuta serpiente, pero vencido en la cruz del calvario por nuestro amado Jesús y siempre tenemos la bendición de Él. Les aconsejo a todos mis hermanos en Cristo y a todos los lectores que no teman y que permanezcan en oración día por día. Hablen con Dios, clamen sin cesar que Él nos escucha. Seamos conscientes de nuestra debilidad y vistámonos con la armadura de Dios mencionada en la epístola de Efesios. Pablo nos dice que usemos cada pieza de la armadura de Cristo para resistir los ataques del enemigo y así permanecer firmes aun en medio de las situaciones que nos tocan vivir. Las piezas son. "El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado: buena disposición para difundir las buenas nuevas, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, la Palabra de Dios". "Toda la Palabra de Dios es útil para enseñar, convencer, corregir, instruir en justicia" y traer a nuestra alma el aliento y el consuelo que todos estamos necesitando. Tal vez en estos momentos te sentís desanimado.¡Acércate a Él! Comienza desde hoy a depender de nuestro Salvador, Jesús. Él es el arma para contrarrestar los ataques del enemigo. Debemos depender de la fortaleza de Dios y usar cada pieza de la armadura de Dios. El multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios cuida de sus hijos. Ora con fe, clama a Dios, acepta a Cristo en tu vida y tendrás paz, gozo y abundantes y ricas bendiciones. Mantengamos nuestras mentes enfocadas en nuestro amado Dios y nuestra vida será mejor. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia", ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Mirta Dappiano Varela 447- Ex-Rivadavia - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



