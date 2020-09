La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/sep/2020 Semblanzas entre hermanos:

Natividad de la Virgen María jornada nacional de la vida consagrada













"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 13 de Septiembre de 2020 - Año II - Edición Nº 97 NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA JORNADA NACIONAL DE LA VIDA CONSAGRADA El 8 de septiembre con motivo de celebrarse estos dos acontecimientos, nuestro obispo Pedro Laxague presidió la Santa Misa que fue concelebrada por los padres Fernando Crevatin, párroco de la Catedral Santa Florentina y Giovanni Guarino, Delegado Episcopal para la Vida Consagrada. Este importante evento fue transmitido a través de las redes sociales en el marco de la pandemia y seguidos por los fieles y consagrados desde sus lugares de residencia. En su homilía Mons. Pedro reconoció que actualmente en el ámbito de nuestra diócesis hay 27 congregaciones religiosas de hombres y mujeres que dedican su vida al Señor. Seguidamente planteó el siguiente desafío: ¿cuántas y cuáles conocen? y ¿qué saben de esas instituciones? Nos exhortó a que recemos mucho por los miembros de estas congregaciones y a la Virgencita María le pidió que los cuide mucho. ¡Feliz día a todos los consagrados y consagradas de nuestra diócesis de Zárate-Campana!

Misa de la Natividad y de la Vida Consagrada CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Tradicionalmente en Campana, en los barrios Dallera, Romano y 9 de julio, celebramos la Fiesta Patronal de la Capilla Nuestra Señora de la Paz los 8 de septiembre en recordación de la Natividad de la Virgen María. Con ese motivo, el Padre Fernando Crevatin envió este mensaje a nuestra querida comunidad: Nos dice el Señor que "dónde un hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos"(Mt 18,20). El Señor nos sostiene, aún en medio de la pandemia, cada vez que nos reconocemos Comunidad reunida en su nombre. Se viene la fiesta patronal de la Capilla y este año la viviremos de manera diferente. Cada uno desde su casa podrá seguir la transmisión desde el Facebook "Catedral Santa Florentina Campana". El domingo 13/9 celebraré la Eucaristía a las 11 hs. en la Capilla y con los medios digitales se transmitirá en vivo para toda la Comunidad parroquial y para todos los que quieran seguirla vía streaming desde sus casas. Que Ntra. Sra. de la Paz nos traiga la paz que proviene de Jesús, príncipe de la Paz. Los saludo en el Señor.

¡Feliz Fiesta Patronal comunidad de Ntra. Sra. de la Paz! ¡¡¡FELIZ DÍA DEL MAESTRO!!! ¡Feliz día para todos nuestros maestros y maestras de la Vida y para todos los que tenemos grabada esta hermosa "vocación" en nuestro corazón! La emergencia sanitaria fue tan inesperada como lo fue la suspensión de las actividades en las escuelas. Faltó tiempo para planear y proyectar, no obstante, la mayoría de los docentes buscaron la forma de mantener su contacto y ayudar a sus alumnos a darle continuidad al aprendizaje, poniendo al servicio sus elementos tecnológicos personales, su casa y su tiempo. La prolongación de la cuarentena y la falta de una vacuna adecuada seguirá afectando la educación de la niñez sobre todo de aquellos grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. No dejemos solos a los docentes y como comunidad veamos la forma de trabajar juntos, no permitamos que el temor y la sobrecarga de tareas destruya la posibilidad de una educación integral. ¡Gracias queridos maestros por su dedicación y esfuerzos!

COLECTA MÁS POR MENOS Las obras que apoya Más por Menos buscan minimizar las dificultades de gran parte de la población que se encuentra marginada en las zonas más pobres de Argentina. Más por Menos es un puente de comunicación entre los que más tienen y los que tienen poco o nada. Este año, la "Colecta Más por Menos" se desarrollará en un contexto especial de crisis acentuada por la pandemia y ante la dificultad de hacerlo en las misas de las parroquias y comunidades del país, se abrió la posibilidad de colaborar mediante un depósito o transferencia bancaria a la Cuenta Corriente en Pesos: "CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA" - Nº 00013892/9 del Banco Santander, Casa Central CUIT 30-51731290-4 CBU: 07200007-200000013892-90 Por más Informes comunicarse al: (011) 4394-2065, (011) 15 5148-0286 o por correo electrónico: colectamaspormenos@cea.org.ar. PARTICIPA, TU AYUDA ES MUY NECESARIA. PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

Semblanzas entre hermanos:

Natividad de la Virgen María jornada nacional de la vida consagrada



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar