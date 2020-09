P U B L I C







Alejandra Dip









SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. Estrella, lamat en maya, la profundidad que el hombre busca, la posibilidad de sentir un verdadero amor, relacionada con la fertilidad, brillo, creatividad, elegancia, belleza, arte, armonía, política DÍA 50 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 22 DALI. 1ERO DE LA CUARTA SEMANA (AMARILLA) DE LA LUNA LUNAR DEL ESCORPIÓN DÍA DALI - CHAKRA CORONA-DA EN EL BLANCO. KIN 168 - ESTRELLA 12, CRISTAL AMARILLA, GUIADA POR EL SOL, DÍA PORTAL CÓSMICO - ENERGÍA MULTIPLICADA X 13 La ESTRELLA representa el brillo, la creatividad, el arte, la política, el servicio, lo armónico. El tono 12, es el servicio mancomunado, es también un tono político, es la influencia del entorno, es dar sin esperar a cambio, es la mesa redonda donde nos reunimos y compartimos, es la familia, el clan, el pueblo, el barrio, el país, el planeta. Hoy en día portal muy potenciada y guiada por el astro rey, el sol. Se junta un sello de dar servicio en el tono de dar servicio, un sello con características políticas en un tono también político, guiado por el SOL amor incondicional, maestría espiritual, viene a brillar como la ESTRELLA, desde la HUMILDAD. Todo se suma, sello, tono, guía y portal! Las energías están dispuestas siempre en forma positiva, para que nos influencien desde ahí, pero depende de cómo las canalicemos. La ESTRELLA si perdimos el centro, el eje, si no estamos armónicos, nos predispone a estar dramáticos, a estar en queja todo el día, podemos sentirnos ahogados y aburridos, también pueden darse conflictos sociales, cortes de ruta, piquetes, manifestaciones, desordenes en los grupos, enfrentamientos así que ojo! porque estamos en un portal y la Energía. Canaliza fuerte, para bien o para mal. Ojo también con las influencias del entorno, no nos dejemos llevar por cosas que no sentimos, ni creemos, no nos dejemos calentar la cabeza! Hoy podemos estar impregnados de vocación de servicio, la ESTRELLA nos influencia para estar serviciales, dulces, amables, armónicos, día propicio para reunirse y compartir en familia, también estar abiertos a recibir ayuda. Sintámonos orgullosos de ayudar al prójimo. También lindo día para disfrutar de algún evento artístico, una película, teatro online, ver obras de arte en compañía. Día para sentirse parte del todo, de la tierra, del mundo, del universo. Brillemos cual estrellas en el firmamento y seamos armonía que contagie. Feliz Dalí para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Estrella 12 - Energía del 13/09/2020 - Onda Encantada de la Tierra

Por Alejandra Dip

