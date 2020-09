Efemérides del día de la fecha, 13 de septiembrre

DÍA DEL BIBLIOTECARIO Establecido por el Congreso de Bibliotecarios llevado a cabo en Santiago del Estero en el año 1942 e instituido oficialmente a través del Decreto Nº 17.650/54 en el año 1954, en este día se conmemora la publicación del artículo "Educación", escrito por Mariano Moreno, en la "Gaceta de Buenos Aires" en el año 1810. El mismo informaba a los ciudadanos que la Junta de Gobierno había creado la Biblioteca Pública de Buenos Aires (actual Biblioteca Nacional) y había nombrado al Dr. Saturnino Segurola y el Fray Cayetano Rodríguez bibliotecarios: "toda casa de libros atrae a los literatos con una fuerza irresistible […] y la concurrencia de los sabios con los que desean serlo produce una manifestación recíproca de luces y conocimientos, que se aumentan con la discusión, y se afirman con el registro de los libros, que están a mano para dirimir las disputas". FALLECE DÉLFOR DICÁSOLO Délfor Amaranto Dicásolo Pologna nació el 25 de abril del año 1920 en Chivilcoy, Buenos Aires. La repentina muerte de sus padres provocó que, a los 18 años, empezara a trabajar como caricaturista recorriendo los teatros en busca de los autógrafos de los dibujados: "les llevaba caricaturas a los músicos para que me las firmaran, hasta que una vez vino [Agustín]Magaldi y me invitó a Buenos Aires." Pero el fallecimiento del cantor lo dejó solo en la gran ciudad y el sueño de ser jugador de Boca llegó a su fin. En el año 1941 debutó en Radio Nacional haciendo imitaciones en el programa "La matinée de Juan Manuel"; rápidamente, su talento para imitar las voces de importantes personalidades de la época lo convirtió en "Délfor, el fantasista de la voz." Luego trabajó en los programas "Teledisloque" y "Club de barrio", donde tuvo una fama moderada. Por otra parte, en el año 1949, debutó como actor en la película "Imitaciones peligrosas"; más adelante, le siguieron"Disloque en Mar del Plata" (1962), "Disloque en el presidio" (1963), "Los caballeros de la cama redonda" (1973) y "Amigos para la aventura" (1978). En el año 1952 creó "La revista dislocada", emblemático programa radial emitido por Radio Splendid cuya popularidad le permitió trascender los micrófonos de la radio y llegar a la televisión, el teatro y la gráfica: "nuestro humor era clásico, ni viejo ni nuevo. Nos adelantábamos a todos los efectos." Junto a Aldo Cammarota escribió los guiones que hicieron reír a cientos de personas a través de las actuaciones de Juan Carlos Calabró, Carlitos Balá, Tristán, Pepe Biondi, Nelly Beltrán, Jorge Porcel yMario Sapag. En el año 1973, el presidente de facto Alejandro Lanusse lo prohibió y tuvo que exiliarse, primero, en Perú y luego en México; retornó al país en los años 80. Falleció en el año 2013 en Buenos Aires. "HONEY" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1997, el sencillo "Honey" de Mariah Carey destronaba a "Mo money mo problems" de "The Notorious B.I.G", "Puff daddy" y "Mase" del puesto número 1 del "Billboard hot 100." Perteneciente al disco "Butterfly" (1997) y compuesta por la cantante estadounidense junto a "Puff daddy", "Q-Tip" y Stevie J, la canción representó la exitosa incursión de Carey en el hip hop: "la canción representa una verdadera transición en mi vida. No hace falta decir que fue que fue uno de los momentos más felices de mi vida tanto en lo personal como profesional a pesar de lo tumultuoso que fuera".



