El mérito de apostar a su futuro

Valentín Solís, Antonella De Cía y Oliverio Leguizamón son tres estudiantes técnicos galardonados con las Becas al Mérito de Tenaris. En diálogo con La Auténtica Defensa, compartieron los esfuerzos hechos para obtener el reconocimiento y cuáles son sus sueños para cuando pase la pandemia.

El círculo de metal emite un destello cuando queda en ángulo recto hacia el sol. No es la medalla de este año: el coronavirus ha impedido que la ceremonia de entregas de las Becas al Mérito de Tenaris se concrete todavía. Pero el orgullo de haber alcanzando el reconocimiento, sumado a la alegría que implica el premio económico, se deja traslucir sin importar que los nuevos colgantes y diplomas se hagan esperar un poco más.

Y es que los tres entrevistados que eligió La Auténtica Defensa son viejos conocidos del programa de apoyo educativo. Uno de ellos, de hecho, obtuvo la beca todos los años que se postuló. Su nombre es Valentín Solís, estudiante de la EST Nº1 "Luciano Reyes" y próximo a graduarse como técnico químico, último año de escuela que afrontó con el doble reto de las clases virtuales y la cursada de las seis materias del CBC bajo modalidad UBA XXI.

"No sé la verdadera causa por la que me gusta aprender. Es algo innato que llevo de chiquito. Creo que en parte se debe a la capacidad de sorprenderme y más de lo que me gusta, de querer saber por qué algo pasó o es así. Es curiosidad. Y así como me gusta aprender, me gusta estar con compañeros, profesores y profesionales que quieren compartir lo que saben, personas que tienen una pasión y me la quiere contar", comenta Valentín desde el patio de su casa, donde recibe a este medio para asegurar el protocolo sanitario vigente.

También sobre verde césped y bajo un manto de grises nubes se pone a charlar Antonella De Cía, estudiante de sexto año de Electrónica de la Escuela Técnica Roberto Rocca y otra habitué del programa de Becas al Mérito. "¿Qué hay que hacer para ganar la beca? Estar pegada a las cosas de la escuela, tener conciencia que tal vez va a haber fines de semanas que los tenés que organizar para llegar con las tareas y el estudio. Es dedicación y tiempo", asegura la estudiante, que si bien todavía no tiene en claro qué carrera va a seguir -se debate entre ingeniería electrónica e informática- se prepara para lo que viene. "Este año fue la primera vez que gasté parte de la plata de la beca en una impresora. Lo de años anteriores está todo guardado para futuros estudios", señala.

Este año Tenaris entregó 1.033 Becas al Mérito, 613 destinadas a estudiantes técnicos, quienes tuvieron que tener un promedio de 9,43 o superior para ser beneficiados. Podían postularse alumnos de cualquiera de las comunidades donde la compañía tiene operaciones o que participan en programas vinculados. Fue el caso de Oliverio Leguizamón, que vive en Pilar pero cursa 4º año de Electromecánica en la ETRR. "Es una satisfacción tremenda", afirma Oli al otro lado del teléfono. Sin embargo, sostiene que se trata de "un éxito colateral" a su autoexigencia e ímpetu por la preparación. "Me gusta estudiar porque la educación es importante para aspirar a un buen futuro. Creo que el esfuerzo que le ponés hoy va a tener su recompensa mañana. Además, la escuela te forma como ser humano porque lo importante no es estudiar, sino lo que aprendés".

A Oliverio todavía le quedan algunos años más de cursada y todavía no decidió en qué ámbito laboral le gustaría desempeñarse. "Mis viejos me dicen que soy bueno para las relaciones públicas, pero me atrapa lo técnico. Así que tendré que ver cómo juntar esos grandes campos", avizora el alumno, que usará el dinero de la beca para darle rienda suelta a otra de sus pasiones: la música. "En años anteriores con la plata de la beca me pude comprar mi computadora, que fue de gran ayuda porque la usé mucho en esta etapa de pandemia. Pero ahora por ahí me compro una guitarra nueva", confiesa.

Sin el apoyo familiar, los tres estudiantes entrevistados están convencidos que no hubieran rendido de la misma manera. Y ese acompañamiento se hace más necesario durante la cursada a distancia. En la casa de Oli conviven cinco personas, cada una con su propia rutina, y de la organización depende que se alcancen los objetivos. Él y uno de sus hermanos se dividen los extremos de un gran escritorio para poder sentarse a estudiar. En el caso de Antonella, su hermana se queda en la pieza y ella se aboca a la escuela en el piso de abajo en compañía de su mamá. Si necesita máxima concentración, hay enroque de posiciones. En cambio, para Valentín la cursada desde casa puede resultar un poco más sencilla porque la mayoría de sus cinco hermanos ya dejaron el nido familiar. De hecho, usará la plata de la beca para visitar a una de ellos a México este verano.

"Creo que me apunto a la investigación. Dónde, todavía no lo sé. Pero me contaron que en los mismos lugares donde estudiás se te abre el abanico de oportunidades, con becas y posiciones disponibles", revela Valentín, que tiene decidido comenzar a estudiar Física y después aplicar al Instituto Balseiro en Bariloche. Para eso, no solo deberá alejarse de Campana sino también de su amado Club Ciudad, en el que integra el equipo de atletismo. Pero sabe que tiene que hacer sacrificios para afrontar la carrera más importante que se propuso hasta ahora. Tiene el mérito de apostar a su futuro.