Educar sin presencialidad

El Colegio San Roque se suma a la larga lista de colegios que tuvieron que aggionarse a la nueva era digital de enseñanza. En diálogo con La Auténtica Defensa Karina Nine, directora del nivel primario y Javier Buscassa, director del nivel secundario, dan su visión al respecto. Entre fines de marzo y comienzos de abril, nuestra Argentina cerró las puertas de sus escuelas. Los efectos de la pandemia fueron tan repentinos como inesperados. Cuadernos, carpetas, libros y materiales escolares quedaron bajo llave en casi todo el país. Los docentes y los alumnos quedaron alejados, esforzándose por sostener -de alguna manera y desde sus hogares- el vínculo que los caracteriza y que son indispensables a la hora de aprender. "Ni bien supimos que no íbamos a poder ir a la escuela desarrollamos con los docentes un proyecto de continuidad pedagógica. Inicialmente nos enfocamos en contener ante esta nueva situación a los chicos y las familias, sin descuidar lo pedagógico pero con la idea siempre que era algo eventual y que volveríamos pronto", comenta Javier Buscassa, director del nivel secundario. Se armaron grupos de WhatsApp de alumnos y de docentes por curso para estar comunicados de manera rápida y sencilla. Cada profesor armó secuencias pedagógicas para los chicos y ya en la segunda semana comenzaron con los encuentros por plataforma Zoom. "Pusimos especial atención en que las docentes y profesores no estuvieran solos en las clases por si surgía alguna situación rara. Los docentes acompañantes de las clases son los encargados de admitir a los niños, silenciar los micrófonos, estar atentos por si algún niño quiere decir algo y la señorita no lo ve, etc.", remarca Karina Nine directora de la primaria. Hay una comunicación diaria con los alumnos para saber en qué situación se encuentran y para que recapaciten sobre la importancia que estén en contacto con el colegio. "El trabajo al día de hoy es muy bueno, el aprendizaje de nuestros alumnos fue muy variado y se tuvo bien en claro que lo primordial era el acompañamiento desde el colegio a los niños y sus familias, es así que no se exigió bajo ningún concepto la conexión diaria a las clases ni se puso como tiempo único de entrega de trabajos una fecha específica, se fue adecuando todo el trabajo escolar a las necesidades y situaciones de cada alumno. Es así que se logró una comunión entre los docentes y las familias que llegó a excelentes resultados", resalta Nine a lo que Javier agrega "por suerte el plantel docente estuvo y está a la altura, tanto a nivel profesional como humano". El Equipo de Orientación Escolar, el directivo y los docentes cumplen un papel fundamental en estos momentos ya que son la conexión con las tareas escolares y un nexo muy importante para los alumnos. "A todos nos cambió la vida la pandemia, y a las familias con niños en edad escolar ni hablar", comenta Javier. La palabra ZOOM es algo ya incorporado en las familias y directivos de cada escuela y el Colegio San Roque no es ajeno al uso de esta plataforma para dictar sus clases y estar en contacto con sus alumnos. "Si bien los profes son libres de elegir la mediación tecnológica que mejor resultado les dé, la inmensa mayoría se encuentra por Zoom, trabaja a través de Classroom y se comunica por WhatsApp y por correo electrónico", sintetiza Javier. Mucho se habla en los tiempos que corren del término innovación educativa o innovar en Educación y al respecto la directora de la escuela primaria expresa "se buscan todas las estrategias de enseñanza posibles para lograr el aprendizaje de los niños. Sabemos que todos los alumnos no aprenden de la misma manera, es en ese momento que el docente debe ampliar su mirada hacia nuevos métodos para poder enseñar a cada alumno según su tiempo, para mí, innovar es arriesgarse para llegar a todos los alumnos". Desde su visión, Javier, comenta que "el rol docente, con el paso del tiempo, se transformó, cambió el acceso al conocimiento, los vínculos y los caminos del saber son cada vez mayores... Innovar en Educación es imaginar y llevar a la práctica formas nuevas de vincular contenidos, de armar redes de saberes, de resolver problemas sabiendo cómo usar todo lo que ya está disponible alrededor". ¿QUÉ NOS DEJA LA PANDEMIA? "La pandemia es un antes y un después en cuanto a Educación, nos deja un gran aprendizaje. Mi mirada sobre esto, es que se ha ganado mucho en cuanto a la variedad de estrategias que se pueden implementar con los alumnos y se ha puesto de manifiesto que se puede enseñar a través de la virtualidad y hemos perdido el miedo a la tecnología" cuenta orgullosa Karina y enfatiza que "si bien la presencialidad es sumamente importante y necesaria, ya que las miradas del docente hacia los alumnos, los abrazos y el afecto cumplen una función primordial en el aprendizaje, ha quedado demostrado que la continuidad pedagógica se puede lograr de manera virtual también. "Es un momento excepcional para todos pero a partir de la situación vivida se afianzaron vínculos y se incorporaron nuevos conocimientos". Por su parte Javier reflexiona "nos deja la enseñanza de que la tecnología es un medio formidable, que nos permite compartir, conversar, aprender y que merece la pena ser explotado incluso cuando todo esto pase, pero sobre todo reafirma la noción –y creo que la limpia de cualquier duda- respecto a que los buenos maestros y los buenos profesores son insustituibles, y que en definitiva la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje depende de ellos, de su compromiso, de su entusiasmo, de su profesionalidad mucho más que del medio tecnológico a través del cual se vincule con los chicos. Los alumnos, niños, adolescentes e incluso adultos, responden al estímulo de un otro que les habla, que los mira, que los escucha y que los hace pensar. La escuela puede estar mediada por lo digital, pero nunca va a dejar de ser humana". Sin lugar a dudas en estos momentos tan difíciles podemos asegurar que el aprendizaje y el compromiso siguen intactos en el Colegio San Roque.



Karina Nine, directora del nivel primario.





Javier Buscassa, director del nivel secundario.



Educar sin presencialidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar