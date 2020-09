La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/sep/2020 Desde el pasado 3 de agosto:

El Tricolor reabrió sus puertas el pasado lunes 3 de agosto para que los socios puedan disfrutar de su querido club. El protocolo que informó la institución para que sus socios puedan acceder es el siguiente: - Uso de tapaboca obligatorio, tanto en el ingreso como durante la permanencia en el Club. - Cupo diario limitado: sólo 150 personas. - Tiempo máximo de permanencia de 3 horas. - Productos de higiene: el Club no proveerá artículos de cuidado personal. Invitamos a cada socio a traer su alcohol en gel. - No estará permitido: la práctica de deportes no autorizados, el uso de vestuarios, el uso de los juegos, los lugares cerrados y el uso de parrillas. - Se podrá hacer uso del parque. - Los baños permanecerán abiertos. - Al ingreso en portería: se tomará temperatura corporal, se registrará nombre completo y D.N.I. de los socios. Respetar las marcas en el piso para mantener distanciamiento. - Horario del Club: de 9:00 a 19:30 hs. - Horarios de Secretaria: de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs y de 14:00 a 18:00 hs. ¡¡¡ESTE ES EL MOMENTO DE ASOCIARSE!!! La Comisión Directiva del tricolor comandada por su presidente Roberto Pérez, preparó beneficios para que los socios puedan disfrutar y en forma de agradecimiento a aquellos que estuvieron presentes cuando la institución más lo necesitaba. Además, el Club de la calle Chiclana, lanzó la siguiente promoción para futuros socios que esta vigente desde el 1ro de septiembre: Asociándose 3 (tres) personas, una sola de ellas tiene que abonar la cuota de inscripción. Para más información los socios pueden solicitar una reunión personalizada en nuestra secretaria por los siguientes medios: Telefónicamente: (03489) 422881 Email: info@ccc.org.ar Presencialmente de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hs. DEPORTES: VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS Las dos primeras actividades en volver a los entrenamientos fueron el atletismo y el tenis. A continuación, compartimos los protocolos de estas dos actividades para los entrenamientos: Atletismo: Se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo, al teléfono +54 9 3487 529554 (Prof. Diego Marquine). Los horarios en que se podrá practicar esta actividad son los siguientes: - Lunes 15:00 a 16:30 hs. Martes a Viernes de 15:00 a 18:00 hs. Prof. Diego Marquine. - Lunes, Miércoles y Viernes de 18:00 a 19:30 hs. Prof. Yamilia Benítez. - Martes y Jueves de 16:30 a 18:00 hs. Prof. Agustín Granlund. - Viernes de 16:30 a 18:00 hs. Prof. Juan Martín Marquine. - Lunes y Miércoles de 16:00 a 18:30 hs. Martes y Jueves de 18:00 a 19:30 hs. Prof. Juan M. Parodi. Tenis: Se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo correspondiente, al teléfono +54 9 3489 521078 (Profesor Pablo Marchese) Las modalidades permitidas son: - Clases individuales (profesor + 1) - Clases grupales (profesor + 2) Las prácticas están permitidas únicamente de lunes a viernes en la franja horaria de 8 a 19 hs. Entrenamientos Zoom Las actividades deportivas que todavía no están autorizadas para sus entrenamientos siguieron sus entrenamientos por la Plataforma Zoom. En las redes sociales del Club; se encuentran detalladamente los horarios de cada actividad y a que profesor deben solicitarle el ID y Clave para acceder a los mismas. Gimnasio de Fitness De lunes a jueves los socios del club pueden seguir con sus entrenamientos por la plataforma zoom. En las redes sociales del Club; se encuentran detalladamente los horarios de cada actividad y a que profesor deben solicitarle el ID y Clave para acceder a los mismas. Además, los días viernes y sábados los profesores de musculación suben rutinas escritas a las redes sociales para que todos los días los interesados puedan seguir entrenando. SOLIDARIDAD: AYUDAMOS A LOS MÁS NECESITADOS Los días sábados empleados, profesores y miembros de la comisión directiva del club cocinan para los más necesitados. Este es un proyecto de solidaridad donde todos los actores de la institución participan para ayudar a los más necesitados de nuestra ciudad. Además la subcomisión de rugby realizó otras dos acciones solidarias, en primera instancia recibieron donaciones de alimentos no perecederos para donar a aquellos que lo más necesitan y luego realizaron una campaña para entregar juguetes para el día del niño en los barrios Lugo, La Tablita, Dignidad, La Argentina y La Esperanza de nuestra ciudad.





