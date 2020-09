La campanense repasó sus comienzos en el automovilismo, su experiencia en el karting y su adaptación al ambiente. Y también brindó detalles del proyecto que está encarando para sumarse a la categoría TC 1600 de ALMA.

La campanense Ludmila Rodríguez corre en karting desde el año 2013 y en el último tiempo lo venía haciendo en Kart Plus, categoría en la que llegó a tener como invitado al intendente Sebastián Abella. Pero en su futuro empezó a asomar otro proyecto: incorporarse a la categoría TC1600 de ALMA. Sobre esto, la joven de nuestra ciudad dialogó con este medio en un encuentro desarrollado en la confitería del kartódromo de Zárate. Allí, muy gentilmente y siempre con esa pausa tan particular a la hora de hablar, comenzó, justamente, por sus inicios en el automovilismo: "Fueron de a poco, dado que empecé en los kartings de alquiler. Allí arrancó la historia. Mi padre me llevó, porque él decía que no dejara pasar esta ocasión, dado que era mujer y no había muchas chicas que corrían", cuenta.

-La idea de papá no fue tan descabellada, ¿no?

-Sí, pero a mí me parece que papá, aunque nunca me lo dijo, quería ver en mí a ese piloto que él quizás no logró ser. Y eso recayó en mí, jajaja…

-¿Y cómo fueron los primeros pasos?

-En un principio no estaba muy segura, pero reconozco que me gustó y de a poco fuimos a la búsqueda de esa experiencia.

-¿Había algún familiar con antecedentes en el automovilismo?

-Solo mi padrino, que corrió en karting en la categoría Kart Plus.

-Después de aquellos comienzos llegaste al momento de empezar en la alta competencia. ¿Ahí todo fue igual o hubo cambios?

-Fue agradable, pero también me pasaron cosas que no esperaba. Yo creía desde afuera que todo era fácil, pero una vez adentro todo cambió y se me complicó más de la cuenta, porque se hizo todo más difícil, jajaja…

-¿Y entonces?

-Después llegaron los consejos de Carlitos Zanani, que en ese momento me armaba todo el karting. Me ayudó mucho en esos primeros momentos, porque probar era una forma de tomar referencias, conocerte con el karting, por donde tenías que buscar para no perder tiempo en pista. Pero en pista, con todos juntos, era otra la historia y cuando el semáforo pasa de rojo a verde es ganar la cuerda. El tema es poder lograrlo, sabiendo que si no te cuidas te pasan por arriba. Y ojo que lo veo bien, porque uno siempre corre para ganar. A mí no me gusta cuando escuchas que vienen a correr para divertirse, para pasar un rato o porque es su "cable a tierra" y después te pasan hasta por donde no se puede.

-¿Vos creés que la carrera se gana en la primera curva?

-No, para nada. Soy de las que creen que la carrera se gana en el contexto de la misma, a veces hasta debes pensarla más de la cuenta para lograr el objetivo buscado.

-¿En este tema, tu equipo también colabora con algunos consejos? ¿Sos de escucharlos?

-Siempre tuve la suerte de tener en el equipo gente que me ayudó mucho. Últimamente el motor me lo hace Mauro Santucho y el chasis está a cargo de Ruben Guerra; y los dos siempre me dan consejos. Por sus experiencias, uno debe escuchar y tratar de poner en pista esos consejos. Reconozco que a veces no concreto todo lo que me dicen, je, y que después me retan, jajaja…

-¿Sentís un trato diferente por tu condición de mujer? Pregunto porque siempre se dice que el automovilismo es un deporte muy machista.

-La verdad es que no puedo decir mucho al respecto, porque siempre se me respetó abajo del karting como debe ser. Ahora, en pista nadie te conoce y si te tienen que tirar afuera, no lo van a dudar y la verdad es que es parte de la cuestión. Quizás a veces les molesta que les ganen un puesto y se enojan.

-¿Es tan así?

-Creeme que a los hombres les molesta que las mujeres les ganemos una carrera. Este es un tema claro, aunque si les vas a preguntar no te lo van decir. Esto lo hablo siempre con Constanza Toledo, que es mi amiga y corremos en la categoría: a las dos nos pasa lo mismo, es un tema que lo tenemos claro.

-¿Sos consciente que integras un pequeño grupo de chicas que corren representando a la ciudad de Campana?

-Es lindo que esto nos esté pasando. Siempre veo que en realidad somos muy pocas: Delfina Villaverde, Constanza Toledo, Cintia Bertozzi, que en su momento corrió todas en karting, y también esta Vicky Emma, aunque ella corre en el Rally. También estuvieron como acompañantes Mariana Belluzzi y Gladys Caubet. Creo que no somos muchas más.

-El año pasado hiciste una carrera con Sebastián Abella como invitado.

-Sí, sí, fue un lindo gesto de Sebastián. Lo invitamos y no dudó en venir. Yo no estaba seguro que fuera a venir y después se mostró muy predispuesto y ayudó. No hay duda que le encanta esto del automovilismo. Nosotros con mi familia y mi equipo quedamos muy agradecidos por este gesto.

-En algún momento se dio la posibilidad de correr en un Fórmula, ¿no? ¿No consideraste que fuera el momento oportuno?

-Lo primero que te digo es que en el Fórmula me podía haber gustado correr, pero también entendí que, en ese momento, el potencial de estos motores no me sentía seguro de poder manejarlo. Te soy sincera: no estaba preparada aún para viajar en una butaca en esos autos. Creo que no me hubiese sentido cómodo en uno de ellos.

-¿Cómo es la relación con tus amigas cuándo saben que vos estás corriendo?

-Algunas creen que estoy loca, que no debería correr, pero yo siempre les digo que vengan, que prueben, porque se están perdiendo una hermosa posibilidad de hacer algo distinto.

-¿Ellas te van a ver?

-Sí, alguna viene. Otras me preguntan después de cada carrera cómo me fue. Reconozco que ellas son buenas, pero no suelen aceptar que haga esto.

-¿Cómo manejan las mujeres tu forma de ser?

-Igual que los hombres: algunas lo manejan bien y otras no tanto. Una vez escuché al Flaco Travero decir que las mujeres manejamos mal por culpa de los hombres, porque hacemos todo lo mismo que ellos: hablamos por teléfono cuando manejamos, tomamos mate, prendemos un cigarrillo… Todo igual, je… Si lo dice el Flaco ya no hay que agregar nada más.

-Te estás preparando para otro desafío en el automovilismo. ¿Cómo surgió la posibilidad de llegar a la categoría ALMA?

-Todo se dio de casualidad el año pasado, cuando me invitaron a probar un auto para la categoría ALMA propiedad de Ricardo Lamónica en el autódromo de Baradero. Hicimos unos tiempos lógicos y es como que nos entusiasmamos para pensar que en algún momento se podría dar la posibilidad. Y charlando con nuestros amigos en el taller se empezó a tocar este tema y apareció de repente esta posibilidad del auto que en su momento era de Lucas Dobladez (un Fiat 600) y que ahora estamos terminando de armar para la TC 16000. El motor de prueba lo está haciendo el Colibrí Toledo, el abuelo de Constanza, y el chasis estará a cargo de La Sorda. Ojalá podamos debutar este año y si no, buscaremos hacerlo el año que viene. Estamos con todas las ganas de hacer un buen papel. Quizás, de no llegar antes del cierre del campeonato, en el receso del verano podremos probar para no llegar con tan poca experiencia en el auto, que, por lógica, debo conocer mejor.

-Arrancás otro proyecto interesante con tu equipo.

-Sí, es algo que yo también quiero hacer, porque nunca tuve la oportunidad de hacer algo de esta manera. Ojalá que lo podamos realizar, porque también aquí el tema de los presupuestos juega un rol importante, más allá que todos ponen su granito de arena.

-¿Hasta dónde jugará la experiencia acumulada en el karting?

-Entiendo que debería ser importante lo que se hizo en todos estos años. Después, con el pasar de las carreras te lo confirmo bien, jajaja…

-Cuando te volvamos a ver corriendo, ¿te encontraremos en un auto con techo o en un karting?

-Es muy apresurado contestarlo en este momento. Lo único que sé es que en algún lugar estaré corriendo, tan solo por esta pasión que se siente por este deporte.