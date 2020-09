La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/sep/2020 Primera Nacional:

El primero es marcador central, formado en Newells y de último paso por Sportivo Las Parejas. El segundo es lateral por derecha y llegaría desde Ferro Carril Oeste. Mañana comenzará una nueva semana de entrenamientos para Villa Dálmine y, también, una semana en la que el plantel "de transición" que está conformando Felipe De la Riva cobre todavía más forma, especialmente en la cobertura de los diferentes puestos de la zona defensiva. Por un lado, se sumará el lateral derecho Santiago Moyano, quien días atrás llegó a la ciudad desde Córdoba para iniciar su segunda temporada en el Violeta, nuevamente a préstamo desde Talleres de Córdoba. Además, se presentarán los juveniles Leonel Montani y Francisco Lavielle (ambos categoría 1999), dos marcadores centrales que ya han tenido diferentes contactos con el plantel profesional en los últimos años y que estuvieron entrenando con la Primera vía Zoom en las semanas previas a la reanudación de las prácticas en el predio Héctor Fillopski. Mientras que, en los últimos días, la dirigencia avanzó en las gestiones para incorporar otros dos defensores: el marcador central Maximiliano Pollacchi y el lateral derecho Lucas Souto, quienes podrían llegar a Campana esta semana. Pollacchi tiene 25 años y se formó en Newells, llegando muy joven al plantel profesional. Y con el correr de los años se transformó en el jugador con mayor cantidad de presencias (110) en la Reserva de la Lepra. Sin embargo, sin oportunidades en Primera, emigró en 2017 y pasó por Colegiales, Central Córdoba de Rosario (donde fue compañero de Juan Marcelo Ojeda) y en la última temporada jugó en Sportivo Las Parejas, en el Torneo Federal A. Se desempeña habitualmente como primer marcador central y su llegada a Villa Dálmine está estrechamente ligada a que las negociaciones que se habían entablado para el regreso de Fernando Alarcón se fueron diluyendo por las pretensiones económicas del exVioleta que la pasada temporada jugó en Temperley. En tanto, Souto tiene 21 años y su ficha pertenece a Ferro Carril Oeste, institución con la que firmó contrato profesional en mayor del año pasado. Sin embargo, no ha llegado a debutar en Primera, por lo que se ha desempeñado últimamente en la Reserva del elenco de Caballito, principalmente como lateral derecho, aunque también lo ha hecho como volante por ese sector. De esta manera, el plantel que comienza a delinearse en estos días está integrado de la siguiente forma: Arqueros: Juan Marcelo Ojeda, Lucas Bruera, Francisco Salerno, Diego Pérez Díaz. Laterales derechos: Santiago Moyano y Lucas Souto. Centrales derechos: Maximiliano Pollacchi y Leonel Montani. Centrales izquierdos: Maximiliano García y Francisco Lavielle. Laterales izquierdos: Juan Ignacio Alvacete y Facundo Rizzi. Mediocampistas centrales: Federico Recalde, Saúl Nelle, Franco Marchetti, Gino Olguín. Mediocampistas externos: Juan Ignacio Varela y Tomás Garro. Delanteros: Catriel Sánchez, Enzo Fernández, Sergio Sosa, Lucas Cajes y Valentín Umeres. En tanto, los volantes zurdos Denis Brizuela (quien está entrenando con el plantel) y Nicolás Femia no serán tenidos en cuenta por De la Riva y serían cedidos; mientras que Francisco Nouet ya arregló su segundo préstamo en Flandria, donde volverá a coincidir con su hermano Matías (ex Villa Dálmine).



