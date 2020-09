La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/sep/2020 Campanenses de Primera:

Ayer marcó el segundo tanto de la victoria 2-0 de Libertad sobre General Díaz y llega afilado al duelo contra Boca. En tanto, en Chile, ni Nicolás Blandi ni Colo Colo encuentran la senda positiva: empate 0-0 ante Unión La Calera. El campanense Adrián Martínez atraviesa un gran momento en Libertad de Paraguay: anoche marcó el segundo tanto de la victoria 2-0 de su equipo sobre General Díaz y, de esa manera, gritó por tercer partido consecutivo. Fue por la 19ª fecha del Torneo Apertura y después de las conquistas que había logrado ante Sol de América y Guaireña. En esta racha, el Gumarelo cosechó los nueve puntos en juego y, así, ayer volvió a ubicarse a tres del líder Cerro Porteño, que acumula 10 triunfos en fila y hoy se medirá ante Nacional. Anoche, a los 10 minutos del segundo tiempo, el delantero de nuestra ciudad volvió a aprovechar una asistencia de Sebastián Ferrerira (goleador del certamen con 13) y definió con un toque sútil ante el achique del arquero de General Díaz. Martínez, que estaba relegado en la consideración de Ramón Díaz, fue titular en los últimos cuatro encuentros y le está pagando al riojano con goles la confianza. Incluso, quedó muy bien perfilado para ser titular el jueves, cuando Libertad reciba en Asunción a Boca Juniors por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América. BLANDI NO PUEDE Muy distinta es la situación de Nicolás Blandi y Colo Colo en Chile. El campanense volvió a ser titular ayer en el duelo ante Unión La Calera, pero no pudo reencontrarse con el gol y se fue reemplazado a los 13 minutos del complemento. En tanto, el Cacique no pasó del empate en cero y sigue sin poder ganar desde la reanudación del campeonato chileno (dos empates y dos derrotas). El próximo compromiso de Colo Colo será el martes, cuando reciba en Santiago de Chile a Peñarol de Montevideo por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. HOY FONITO En tanto, en Ecuador, el Deportivo Cuenca de Diego Dorregaray enfrentará hoy como visitante a Aucas por la 12ª fecha de la Serie A de la Liga Pro. El equipo del delantero campanense atraviesa un pobre presente: acumula cuatro empates y cuatro derrotas desde la reanudación del campeonato tras el parate por la pandemia de coroanvirus. Con esos resultados quedó hundido en la 14ª y antepenúltima posición con 8 puntos, misma cantidad que Orense (que tiene un partido menos) y apenas una unidad más que el colista Olmedo (dos encuentros menos).

