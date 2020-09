Empate del equipo de Solís en el inicio de la Súper Liga de Grecia

OFI Creta igualó 1-1 con Panetolikos. El campanense, quien se sumó esta semana al plantel, no estuvo entre los convocados. El jueves podría aparecer en el duelo frente al Apollon de Chipre por la segunda ronda clasificatoria de la Europa League. Este fin de semana comenzó la temporada 2020/21 de la Súper Liga de Grecia, campeonato que tendrá presencia campanense, luego que Nazareno Solís se incorporara a préstamo a OFI Creta desde Boca Juniors. Sin embargo, el jugador de nuestra ciudad no estuvo presente ayer en el debut de su nuevo equipo, que igualó 1-1 frente a Panetolikos por la primera fecha del certamen en un partido con goles argentinos: Franco Mazurek (ex All Boys y Colón) abrió la cuenta para el visitante, mientras que el ingresado Juan Neira (ex Gimnasia de La Plata) anotó el empate para el OFI Creta (en el complemento también entró Miguel Mellado). La no convocatoria de Solís, quien se sumó al plantel el último miércoles, es más que lógica: arribó a Grecia sin entrenamientos en el campo de juego en los últimos seis meses. Es que la última vez que el zurdo pudo realizar una práctica normal de fútbol antes de viajar al país heleno fue en marzo pasado en Mar del Plata con Aldosivi, justo antes del parate por la pandemia de coronavirus. El próximo desafío del OFI Creta será el jueves frente al Apollon de Chipre en un partido correspondiente a la segunda ronda clasificatoria de la UEFA Europa League, cuyo último campeón fue el Sevilla de España. La primera fecha de la Super Liga de Grecia había comenzado el viernes, con victorias de Aris Salónica, que derrotó 3-1 a Lamia con un gol de Facundo Bertoglio (ex compañero de Solis en Aldosivi de Mar del Plata); y de PAOK Salonica, que superó 1-0 a Larisa. Hoy, en tanto, jugarán Atromitos vs Volos NFC y Asteras Tripolis vs Panathinaikos. Mientras que Apollon vs PAS Giannina y AEK Atenas vs Olympiakos fueron postergados. SE SUMA BRENER Finalmente, tres exjugadores de Villa Dálmine estarán participando de la temporada 2020/21 de la Súper Liga de Grecia. El primero en incorporarse a este certamen fue Brian Orosco, quien pasó directamente desde el Violeta al Asteras Tripolis, conjunto que estará debutando hoy frente al Panathinaikos, el segundo equipo en importancia por detrás del Olympiakos. Días atrás arribó Nazareno Solís, quien llegó al OFI Creta a préstamo desde Boca Juniors. Y esta semana también se confirmó que el cordobés Fabricio Brener, quien no tuvo oportunidades en Belgrano tras su paso por Villa Dálmine, jugará a préstamo en el PAS Giannina, equipo que ascendió este año después de haberse coronado campeón en la segunda división.

Empate del equipo de Solís en el inicio de la Súper Liga de Grecia

