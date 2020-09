"CHOLO" POSITIVO Diego Simeone fue confirmado con coronavirus, por lo que no estará en el banco del Atlético Madrid, que el martes debuta en la Liga de España 20/21 frente al Sevilla como local. Por esta primera fecha, ayer jugaron: Eibar 0-0 Celta de Vigo, Granada 2-0 Athletic Bilbao y Cadiz 0-2 Osasuna. Hoy se medirán: Alaves vs Betis, Valladolid vs Real Sociedad, Villarreal vs Huesca y Valencia vs Levante. Los partidos de Real Madrid y Barcelona quedaron postergados por sus respectivas participaciones en la última Champions League. MESSI TITULAR Lionel Messi fue titular en el amistoso que Barcelona le ganó ayer 3-1 al modesto Gimnastic de Tarragona en la primera presentación del DT holandés Ronald Koeman. El rosarino disputó los primeros 45 minutos y compartió el ataque junto a Antoine Griezmann (a quien le cedió un penal) y Ousmane Dembele (autor del primer gol). El conjunto catalán debutará en La Liga en dos semanas. LOCO DEBUT Marcelo Bielsa tuvo ayer su primer partido en Premier League, aunque no pudo celebrarlo como se lo merecía: Leeds cayó 4-3 como visitante frente a Liverpool, último campeón de Inglaterra. El equipo del "Loco" estuvo tres veces abajo en el marcador y tres veces llegó al empate, pero en los minutos finales, un penal infantil le permitió al egipcio Salah establecer el gol de la victoria para el conjunto de Jurgen Klopp y sellar su triplete personal (marcó dos de penal). MÁS PREMIER LEAGUE En los otros tres partidos de la primera fecha del campeonato 20/21 que comenzó ayer se dieron los siguientes resultados: Fullham 0-3 Arsenal, Crystal Palace 1-0 Southampton y West Ham 0-2 Newcastle. Hoy jugarán: West Bromwich vs Leicester (10.00, ESPN) y Tottenham vs Everton (12.30, ESPN). Y mañana lo harán: Sheffield United vs Wolverhampton y Brighton vs Chelsea. FRANCIA: FECHA 3 Ayer, Montpellier le ganó 3-1 a Niza, que era el único líder tras dos victorias en dos partidos. Ahora, lo alcanzó el Saint Etienne, que superó 2-0 a RC Strasbourg. Hoy se cerrará la programación con siete juegos: Lille vs Metz, Dijon vs Brest, Angers vs Reims, Lorient vs Lens, Nimes vs Rennes, Monaco vs Nantes y PSG vs Olympique Marsella. EMPATÓ SAN PABLO El rival de River en la reanudación de la Copa Libertadores, San Pablo, igualó ayer 2-2 como visitante a Santos en el inicio de la 10ª fecha del Brasileirao. Así no pudo alcanzar la línea de Inter de Porto Alegre en lo más alto de las posiciones. El equipo dirigido por Eduardo Coudet podrá despegarse hoy, cuando enfrente como visitante a Goias. BOCA: ENTRENARON 28 Después de los múltiples contagios de coronavirus detectados la semana pasada, Boca Juniors va recuperando futbolistas de cara al duelo del jueves frente a Libertad de Paraguay en la reanudación de la Copa Libertadores. Ayer entrenaron 28 jugadores y hoy se espera en la práctica la presencia de Miguel Ángel Russo, quien debe comenzar a delinear el equipo que jugará en Asunción.



Breves: Fútbol

13 de Septiembre de 2020

