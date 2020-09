Breves: Deportivas

LAKERS FINALISTAS Los Angeles Lakers derrotaron ayer 119 a 96 a Hosuton Rockets y liquidaron 4-1 la serie semifinal del Oeste. Así, retornan a una final de Conferencia diez años después y, ahora, aguardan por el vencedor del duelo entre Los Angeles Clippers y Denver Nuggets (hoy juegan el sexto partido) para conocer a su próximo rival. F1: POLE DE HAMILTON El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se quedó ayer con la pole position del Gran Premio de la Toscana que se correrá hoy en el circuito de Mugello desde las 10.10. Su compañero Valtteri Botas largará desde el segundo lugar y tercero partirá Max Verstappen (Red Bull). OSAKA CAMPEONA La japonesa Naomi Osaka (22 años) conquistó ayer su tercer título de Grand Slam y su segundo US Open al vencer en la final a la bielorrusa Victoria Azarenka por 1-6, 6-3 y 6-3. Con esta nueva conquista en Flushing Meadows (ya había festejado en 2018), Osaka volverá a meterse en el podio del ranking mundial de la WTA que lidera la australiana Ashleigh Barty. FINAL MASCULINA Hoy se definirá al campeón masculino del US Open 2020: el austríaco Dominic Thiem se medirá frente al alemán Alexander Zverev en un duelo que coronará campeón de Grand Slam por primera vez a un tenista nacido en la década de 1990. El dato marca el dominio que han extendido Federer, Nadal y Djokovic: el "Big 3" conquistó 56 de los últimos 65 majors y solamente Andy Murray (3), Stanislas Wawrinka (3), Marin Cilic, Juan Martín Del Potro y Gastón Gaudio han logrado infiltrarse entre ellos desde el año 2004. ROMA: MASTERS 1000 Tras el US Open, el circuito profesional masculino se mudará a Roma, donde se disputará un nuevo Masters 1000 y estará de regreso Rafael Nadal. Ayer comenzó la clasificación con tres victorias argentinas (Facundo Bagnis, Leonardo Mayer y Federico Coria) y una derrota (Juan Ignacio Londero). PODOROSKA FINALISTA Nadia Podoroska disputará hoy la final del ITF W60 de Saint Malo, en Francia, frente a la española Cristina Bucsa en busca de su segundo título del año. La rosarina accedió a la definición al vencer ayer 6-3 y 7-5 a la colombiana María Camila Osorio en semifinales. ROSSO APARTADO El marplatense Brian Rosso, uno de los mejores remeros de la actualidad, no será considerado para la Selección Argentina y, así, no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Tokio por decisión del cuerpo técnico, según le informó la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA), entidad con la que mantiene una disputa de larga data y que en marzo pasado le había aplicado una sanción de seis meses para apartarlo de la cita olímpica, que finalmente se postergó al 2021.



Breves: Deportivas

13 de Septiembre de 2020

