Elisa Abella: "Buscamos que más vecinos puedan terminar la secundaria"

El próximo lunes 21 comienza la inscripción para los mayores de 18 años que deseen finalizar sus estudios a distancia de manera gratuita. La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio anticipó que en el CEM se instalarán computadoras para quienes no dispongan de esta herramienta. En contacto con la prensa local, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio, Elisa Abella, lanzó oficialmente este lunes el programa "Terminá la secundaria", destinado a todos los vecinos que deseen finalizar sus estudios. Esta propuesta llegó a Campana luego de la firma de un importante convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires logrado tras gestiones del intendente Sebastián Abella. "Buscamos que más vecinos puedan terminar la secundaria", remarcó la funcionaria al respecto. A partir del próximo lunes 21, aquellas personas mayores de 18 que deseen participar del programa, indistintamente si lo empezaron a cursar o no en otro momento, podrán inscribirse vía mail a través de terminálase-cundaria@campa-na.gov.ar o bien llamando al 15672530. Para realizar las clases, será necesario disponer de dispositivos con acceso a Internet. Por tal motivo, la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura instalará computadoras en el Centro Educativo Municipal (Castelli 562) para los vecinos que no cuenten con esta herramienta. El ámbito de estudio implica el acceso a un aula virtual, donde estará cargado el material de estudio, actividades, trabajos prácticos y el calendario con todas las fechas importantes. Tanto la inscripción a materias, como la inscripción a examen y las consultas con docentes facilitadores pedagógicos, y docentes profesores consultores se realiza exclusivamente dentro del aula virtual. Las clases de este importante plan, que consta de 28 materias, estarán cargadas a partir de octubre en una página web y cada alumno podrá estudiar y descargar el material didáctico en el momento que desee. No obstante, todos los exámenes serán presenciales bajo protocolos. Se estima que el tiempo total aquellos que nunca iniciaron sus estudios secundarios, lo podrán terminar aproximadamente en dos años y medio. El título con el que se graduadán los estudiantes será con orientación bachiller y tendrá validez nacional. En este sentido, Elisa Abella explicó que la llegada de este programa a Campana "es parte de un gran compromiso del Municipio con la educación y está enmarcada dentro de las políticas integrales de abordaje territorial que venimos encarando desde la secretaría". "La Educación es una de nuestras prioridades, ya que nos permite avanzar, transformar realidades y salir adelante de situaciones difíciles", enfatizó la funcionaria entusiasmada con esta gran posibilidad que tendrán los campanenses.

Desde Educacion resaltaron las gestiones del intendente Abella para lograr el convenio con CABA.





Elisa Abella dio detalles del programa en conferencia de prensa.



Elisa Abella: "Buscamos que más vecinos puedan terminar la secundaria"

