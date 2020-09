La Auténtica Defensa. Edición del martes, 15/sep/2020 Coronavirus:

Se informaron 47 nuevos contagios en las últimas 48 horas en Campana







La ciudad totaliza 1588 casos desde que comenzó la pandemia; 865 de los cuales se encuentran activos. Con estos dos últimos reportes, por primera vez desde que comenzó septiembre, el promedio de nuevos positivos de los últimos siete días se ubicó por debajo de los 40. La Secretaría de Salud municipal confirmó ayer 36 nuevos contagios de coronavirus en la ciudad, después de haber anunciado 11 el domingo. De esta manera, en las últimas 48 horas, Campana sumó 47 positivos que elevaron a 1.588 los casos totales desde que comenzó la pandemia. Las cifras de estos dos días aumentaron dicho indicador y también llevaron a un nuevo máximo la cantidad de casos activos: ahora son 865 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad. Sin embargo, al mismo tiempo, los registros de domingo y lunes permitieron que, por primera vez desde que comenzó septiembre, el promedio de casos de los últimos siete días se ubicara por debajo de los 40 diarios (ayer quedó en 37,4, el valor mínimo desde el 30 de agosto). La otra buena noticia que dejaron los últimos dos reportes fue que no se registraron nuevos fallecimientos en la ciudad: así, ahora son tres jornadas sin decesos después de aquella seguidilla de ocho en seis días consecutivos. Por ello, la tasa de letalidad volvió a bajar (ayer se estacionó en 2,08). Finalmente, la información local se completa con las 9 nuevas altas que se anunciaron en estas últimas 48 horas. De esta manera, el total de pacientes de Covid-19 recuperados en Campana se elevó a 690, Las altas médicas se diferencian de acuerdo a cómo el vecino transita la enfermedad: si es un paciente leve, que no requiere de internación, alcanza el status de recuperado diez días después del inicio de los síntomas si es que no experimentó complicaciones durante su aislamiento; en tanto, aquellos pacientes que necesitaron de internación obtienen el alta luego de superar el cuadro clínico y tras realizarse un nuevo hisopado. En todo este proceso existe un seguimiento de los casos por parte de profesionales médicos del área de la Secretaría de Salud de la Municipalidad.

EL REPORTE LOCAL QUE BRINDÓ AYER LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL. OTRO CIERRE POR CASO SOSPECHOSO El domingo por la tarde, a través de sus redes sociales, la cervecería Baum informó que su local ubicado en Av. Varela y 9 de Julio "permanecerá cerrado hasta nuevo aviso por presentarse un posible caso de Covid-19 en uno de los integrantes de nuestro equipo". De esta manera, se transformó en el segundo comercio de esta especialidad que cierra debido al coronavirus. Anteriormente lo había hecho Casa Mitre, que había confirmado un contagio en un integrante de su staff. En tanto, el fin de semana también había bajado sus persianas temporariamente la Heladería Real por un positivo y dos casos sospechosos; mientras que la oficina de Correo Argentino de la calle San Martín también estará cerrada hasta el 21 de septiembre debido a un contagio confirmado. Igualmente, desde Correo Argentino aclararon que el sector de Distribución y Logística se encuentra trabajando normalmente. TRES NUEVAS MUERTES EN ZÁRATE Ayer fallecieron dos mujeres y un hombre. La vecina ciudad llegó así a 35 víctimas fatales en esta pandemia. Después de haber reportado nueve muertes la semana pasada en el marco de la pandemia de coronavirus, la Municipalidad de Zárate comenzó esta nueva semana en la misma línea: ayer confirmó tres nuevos fallecimientos (mujeres de 69 y 87 años; y un hombre de 78) y llegó a 35 víctimas fatales. Además, la vecina ciudad informó 36 nuevos positivos y 49 altas médicas, por lo que acumula 1.437 casos totales. De esa cifra, 273 se encuentran activos y 1.129 se han recuperado. Mientras que tiene 252 análisis pendientes de resultado. Por su parte, en las últimas 48 horas, la Municipalidad de Escobar registró 194 nuevos contagios, 103 altas médicas y 4 decesos. Con estos números, su cuadro de situación indicaba ayer 4.707 casos totales: 2.101 se encuentran activos, 2.493 se han recuperado y 113 han fallecido. Además, reúne 324 análisis pendientes de resultado. En tanto, en Exaltación de la Cruz se han detectado 14 nuevos positivos entre domingo y lunes y el municipio quedó así al borde de los 500 casos totales. Hasta anoche acumulaba 499: 81 se encuentran activos; 408 se han recuperado y 10 han fallecido. El panorama local se completaba con 22 casos en estudio. Finalmente, en Pilar, ayer se indicaron 169 nuevos positivos y una nueva muerte. Con estos registros, el cuadro de situación presentaba 6.191 casos totales: 898 se encuentran activos, 5.190 se han recuperado y 103 han fallecido.





#Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó este lunes 36 nuevos positivos de coronavirus y 5 altas médicas. Así, Campana suma 1.588 casos totales, 865 de los cuales se encuentran activos. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/fh4f5pMgNq — Daniel Trila (@dantrila) September 14, 2020

