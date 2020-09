Fue el domingo por la tarde, y hubo 3 personas lesionadas. Eran pasadas las 18:30 del domingo cuando el conductor de una Ford Ecosport que transitaba por Melgar intentó acceder a la colectora Norte y no vio la moto que se aproximaba. A bordo de la Gilera 150 iban un mayor y dos menores, quienes resultaron lesionados tras el fuerte impacto que, incluso, deformó la moto. Los tres fueron trasladados por el SAME hasta el Hospital Municipal San José.

Por la violencia del impacto, la horquilla de la moto se salió de la pipa de dirección del chasis,

#Dato choque en Colectora Norte y Mateo Blanco, barrio San Jacinto, ayer a la tarde, una Ecosport y una gilera 150 con 3 personas a bordo, dos menores y un mayor que resultaron heridos y fueron trasladados por ?? SAME al hospital. pic.twitter.com/tbLwpCEZvq — Daniel Trila (@dantrila) September 14, 2020

Violento choque en Albizola

