ANALIZAN MORATORIA El Gobierno analiza implementar una nueva moratoria para quienes teniendo la edad de jubilarse no cumplen con los treinta años de aportes exigidos por la ley para acceder al beneficio previsional. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) habían confirmado que se estudia el tema. La idea es esperar a que se apruebe la ley que soluciona la situación de las deudas de las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo, que tratará este martes el Congreso. La titular de la ANSES, Fernanda Raverta, informó que esta "en estudio dar soluciones a quienes no tengan los requisitos" para acceder a la jubilación. "Hay que volver a poner al sistema previsional en el lugar en el que lo puso puntualmente el gobierno de Néstor y Cristina, donde quienes no tengan esos requisitos y esas condiciones, que el Estado se las genere para poder tener sus derechos", dijo la funcionaria. DICE ADIÓS Falabella, empresa de capitales chilenos, anunció que está a la búsqueda de un socio estratégico y reducir de esa manera su exposición en la Argentina, a raíz de la crisis, que le provocó fuertes pérdidas. En un comunicado, la compañía confirmó el cierre de cuatro establecimientos -dos de la marca Falabella y otras dos de Sodimac- y que se encuentra en la búsqueda de un socio con el propósito de que el negocio sea rentable. La firma informó que las tiendas que cerrarán son dos Sodimac ubicados en Villa Tesei y Malvinas Argentinas, y dos Falabella (Florida 343 y Tortugas Open Mall). CONFESIÓN Un informe de una trabajadora social que entrevistó al maquinista Marcos Córdoba, condenado por la tragedia de Once, aseguró que le confesó haber tenido la responsabilidad en el accidente ocurrido el 22 de febrero de 2012. "Yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo (del hombre muerto), pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así podía ocurrir", aseguró Córdoba, y explicó que lo hizo para "descansar la mano", una práctica normal entre los maquinistas. Si bien así aparece en el documento judicial, la defensa del maquinista aseguró que la confesión no fue tal. Además, la abogada de Córdoba, Valeria Corbacho, aseguró que presentó una denuncia contra la asistente social por haberse "excedido en sus funciones", ya que no debía preguntarle por la causa del accidente que lo tiene preso. DÓLAR EN ALZA El dólar con recargo arrancó la semana en alza y superó la barrera de los $103 y el blue avanzó un peso a $132, mientras el Banco Central consiguió adquirir US$ 40 millones.El precio promedio del dólar en los bancos públicos y privados subió 15 centavos y cotizó a $74,28 para la compra y $79,24 para la venta. El denominado "dólar turista", que contempla el impuesto PAIS del 30%, se ubicó en los $ 103,02 en el promedio informado por el Central. INDICIOS DE VIDA Un grupo de astrónomos descubrió en las nubes ácidas de Venus un gas llamado fosfina que indica que los microbios pueden habitar en ese planeta, según la Royal Astronomical Society. La revista Nature lo planteó hace 53 años basado en teorías de Carl Sagan y Harold Morowitz. Investigadores las universidades de Cardiff, Manchester, y Cambridge, en el Reino Unido, conjuntamente con los del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), estudiaron el tema. Usaron los telescopios James Clerk Maxwell, de Hawai, y ALMA, de Atacama. Y detectaron "fosfina" o "fosfano" entre 48 y 60 kilómetros de altura sobre la superficie del segundo planeta de la familia solar, un hermano rocoso y similar a la Tierra en cuanto a tamaño, masa y composición, aunque con más presión atmosférica y un efecto invernadero que provoca temperaturas mayores a los 800 grados en su superficie.



Breves: Noticias de Actualidad

15 de Septiembre de 2020

